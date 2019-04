Vaalikopissa on sopimatonta somettaa: Äänestyslipun valokuvaamisessa huolestuttavia piirteitä

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen aikana on noussut esiin pieni, mutta huolestuttava some-ilmiö. Ihmiset julkaisevat kuvia omasta äänestyslipustaan ehdokkaan numeron kanssa.

Kyseessä voi olla oman ehdokkaan kampanjointi tai pelkkä äänestämisen ilosanoman levittäminen, mutta Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen pitää ilmiötä kaikkea muuta kuin viattomana hassutteluna.

– Äänestyslipun kuvalla yritetään ikään kuin todistaa, että on varmasti äänestänyt tiettyä henkilöä. On ihan normaalia sananvapautta, että ennen vaalikoppiin menoa ja sen jälkeen ihminen kertoo, ketä äänesti. Mutta ei sitä ole syytä kuvalla todistaa.

Kuvaamisessa ja kuvan julkaisemisessa Jääskeläinen näkee kaksi ongelmaa:

– Mitä, jos niitä kuvia otetaankin sen takia, että joku on ostanut äänen ja vaatii siitä todistuskappaleen? Tai jos äänestämiseen liittyy fyysistä tai sosiaalista painostusta, esimerkiksi perheen tai kaveripiirin sisällä ja kuva vaaditaan todisteeksi?

Äänestyslipun kuvaaminen ja levittäminen sosiaalisessa mediassa on lähtökohtaisesti vaalietiketin vastaista, mutta ei sellaisenaan suoranainen rikos, joka johtaisi seuraamuksiin.

– Paitsi, jos on syytä epäillä, että kyse on äänten ostamisesta, fyysisestä tai sosiaalisesta painostamisesta, se on poliisiasia. Toteennäyttäminen voi silti olla hankalaa.

Erillisiä uusia sääntöjä ei kopissa tapahtuvan somettamisen tai kuvaamisen estämiseksi ole tulossa. Äänestyskopin tapahtumia on hankala ylipäätään valvoa, koska vaalitoimitsija ei voi tulla koppiin.

Jääskeläinen muistuttaa vaalisalaisuuden hienosta ideasta: vain sinä itse tiedät, ketä olet äänestänyt. Et pysty sitä todistamaan, sinun ei tarvitse todistaa, eikä kukaan edes oleta, että sinun täytyisi todistaa.

– Toivon, että vaalisalaisuutta ja -etikettiä kunnioitettaisiin. Pitäisi riittää, että siellä omalla facebook-sivulla sanotaan, että kävinpä äänestämässä häntä, Jääskeläinen sanoo.

Äänten ostaminen ja myyminen on vanha ja jossain määrin edelleen olemassa oleva ilmiö, minkä vuoksi se alun perinkin on säädetty laissa rikokseksi. Äänten ostajan ”kuluttajasuoja” on silti aika heikko, äänensä myyvä voi rahaa vastaan luvata äänestävänsä tiettyä ehdokasta, mutta todisteita ei ole tarvinnut esittää.

Äänestyslipun kuvankin todistusvoima on jossain määrin heikko, koska kuvan voi manipuloida eikä sen alkuperä ole taattu. Painostuksen kohteena oleva äänestäjä voi myös kuvata ensin vaaditun äänestyslipun ja pyytää sitten vaalitoimitsijalta uuden lipun sillä perusteella, että ensimmäinen meni pieleen.

– Tämä äänestyskuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa on kokonaisuudessaan marginaalinen ilmiö, mutta siitä huolimatta toivon, että tämä villitys laantuisi.