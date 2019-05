Vaalisunnuntaina sataa laajalti, lakkiaispäiväkin todennäköisesti epävakainen

Viikonloppuna Suomea kastelee useampi länsilounaasta tänne purjehtiva sadealue, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Eurovaalipäivänä sunnuntaina vettä tulee kosolti maan etelä- ja keskiosissa, Suomen pohjoisosissakin kuurottelee.

Ensi viikon lauantaina puolestaan vietetään ylioppilaiden lakkiaispäivää. Myös se on alustavien tietojen mukaan säältään epävakainen.

– Lakkiaispäivään on kuitenkin vielä siinä määrin aikaa, että sen sään ennuste ei ole kovin varma, muistuttaa päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Tämän viikonlopun sää jatkuu perjantailta tutuissa kosteissa merkeissä. Itä-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sateet siirtyvät lauantain vastaisena yönä koilliseen Venäjän puolelle, mutta lännestä saapuu maahan uusi sadealueen osakeskus. Se tuo vettä lauantaina etenkin eteläiseen ja keskiseen Suomeen.

Lauantaina illalla sää poutaantuu Suomen länsiosissa, mutta vain tilapäisesti, sillä vaalipäiväksi on tulollaan jälleen uusia sateita lounaasta.

Lämpötila on sekä lauantaina että sunnuntaina 7–13 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoisessa äänestetään alle 10 asteen lämmössä.

Maasto silti paikoin paloherkkää

Ensi viikko on myös ennen lakkiaispäivää Suomessa pääosin vetinen.

– Suomi kuuluu ensi viikonkin ajan laajaan matalapaineen alueeseen. Viileä säätyyppi jatkuu, meteorologi Viljamaa kertoo.

Vaikka sadetta on jo viime päivinä saatu ja saadaan lähipäivinä kosolti, osaan Suomea on annettu varoitus metsäpalo- tai ruohikkopaloista ensi maanantaihin asti. Lapin pohjois- ja keskiosissa on riski ruohikkopaloista. Manner-Suomen lounaisosassa ja Ahvenanmaalla varoitetaan puolestaan metsäpaloista.

Päättyvän viikon lauantaille on annettu kovan tuulen varoitus lounaisille merialueille ja Selkämerelle.