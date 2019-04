Vaalitapojen kirjo on maailmalla valtava, Suomi muistuttaa eniten Puolaa – "Meillä ollaan kovin kiinnostuneita henkilöistä"

Tiedätkö, missä maassa äänestysmalli on lähimpänä omaamme? Tai missä äänestäjä voi antaa jopa 34 preferenssiääntä? Entä ovatko ehdokkaat kaikkialla Euroopassa vaalilistoilla aakkosjärjestyksessä?

Eduskuntatutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettava Annu Perälä on vaalijärjestelmien ekspertti. Nopsasti hän saa kuulijan päästään pyörälle – ei siksi, että hän puhuisi epäselvästi, päinvastoin, vaan siksi, että vaalimenetelmiä on yksin Euroopassa kymmenittäin.

Suomenkin avoin listavaali on hänen mukaansa uniikki, lähimpänä sitä ollaan Puolassa. Molemmissa äänen voi antaa vain yhdelle ehdokkaalle. Järjestelmämme on erittäin henkilökeskeinen, mutta viime kädessä ääni menee puolueelle.

– Monet maat antavat äänestäjille mahdollisuuden lunastaa useita preferenssiääniä. Sveitsin suurimmassa kantonissa äänestäjä voi jättää 34 preferenssiääntä, vastaa Perälä alun kysymyksiin.

– Käytäntö asettaa ehdokkaat vaalilistalle aakkosjärjestyksessä on vakiintunut nimenomaan Suomessa. Viime eduskuntavaaleissa enää SDP pani joissain piireissä ehdokkaat jäsenäänestystulosten mukaiseen järjestykseen.

Vaalitapa on systeemi, jolla äänet muutetaan edustuspaikoiksi. Läntisissä demokratioissa suosituimpia ovat suhteellinen vaalitapa ja enemmistövaalitapa. Lisäksi on vaalitapahybridejä ja kaikissa pääjärjestelmissä omia ”alamalleja”. Perälän kokoamassa Euroopan maiden vaalitapakaaviossa Suomi on kohdassa ”suhteellinen vaalitapa / avoin listavaali”, esimerkiksi muut Pohjoismaat ”joustavan listavaalin” alla.

Pääsääntö on, että suhteellisessa vaalitavassa paikat jaetaan suhteessa puolueiden saamiin kokonaispotteihin, enemmistövaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdokas.

Suhteellisen vaalitavan perusidea on, että puolue saa 30 prosentin kannatuksella noin 30 prosenttia paikoista. Enemmistövaalitavan maissa taas on pääsääntöisesti yhden hengen vaalipiirit, joissa kukin puolue asettaa yhden ehdokkaan ja eniten ääniä saanut valitaan.

Valtaosassa Euroopan maista on käytössä jokin suhteellisen vaalitavan muoto. Enemmistövaaleissa puolue-eliitti usein tosiasiallisesti päättää, kenestä tulee kansanedustaja.

– Euroopan maat eroavat toisistaan suuresti siinä, kuinka paljon äänestäjä voi vaikuttaa siihen, ketkä henkilöt kansallisiin parlamentteihin valitaan. Vaikka yleistrendi on korostanut henkilöitymistä, on puolueilla yhä usein vahvasti näppinsä pelissä määrittämässä, ketkä ylipäätään voivat nousta vallan huipulle.

Suosituin vaalijärjestelmä on listavaali – suljettu, joustava tai avoin. Suljetuissa ja joustavissa puolueet pitkälti päättävät, ketkä parlamenttiin pääsevät. Avoimissa äänet ratkaisevat valittavien järjestyksen.

– Suomesta poiketen vain harvassa listavaalia soveltavassa maassa on pakko valita yksittäinen ehdokas, sen sijaan ääni annetaan puoluelistalle. Esimerkiksi Latviassa, Puolassa ja Sveitsissä puolueet asettavat ehdokkaansa prefenssijärjestykseen ja antavat näin epäsuoria äänestysehdotuksia.

Jos Suomessa käytettäisiin vaikkapa suljettua listavaalia, muuttuisivat tulokset jonkin verran.

– Julkkisehdokkaat karsiutuisivat, kun eturiviin asetettaisiin puoluekonkareita. Meillä ollaan kovin kiinnostuneita henkilöistä ja äänestäjillä on sananvaltaa siihen, ketkä pääsevät läpi. Ehdokkaille tämä tulee kalliiksi, kun markkinoinnista on huolehdittava paljolti itse, Perälä linjaa.

Muiden Pohjoismaiden joustava listavaali osittain suljetuin listoin johtaa hänen mukaansa jokseenkin samaan tulokseen kuin Suomessa.

– Yleinen trendi on, että vaalit ovat muuttuneet henkilöitä korostavaan suuntaan. Meillä moni sanoo äänestävänsä henkilöä, mutta ääni menee puolueelle. Tuskin kukaan silti valitsee henkilöä puolueesta, joka on kaukana omista arvoista.