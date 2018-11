Vaarallinen ruokamyrkytys edelleen tappavan yleinen

Pelätyn ruokamyrkytyksen, botulismin, uudenlaisia tautitapauksia todetaan yhä useammin. Niissä sellaisinaan harmittomina pidetyt itiöt päätyvät suoraan elimistöön elintarvikkeiden, juoman tai ympäristön saastumisen seurauksena, ja aiheuttavat myrkytyksen.

Botulismi saadaan, kun nautitaan elintarviketta, jossa alun perin kestävässä itiömuodossa prosessoinnista säilynyt botulismibakteeri on itänyt ja kasvunsa aikana tuottanut neurotoksiinia elintarvikkeeseen. Yleensä ruokaa on tällöin säilytetty väärissä olosuhteissa ja se on syöty kuumentamatta.

Botulismin aiheuttaa Clostridium botulinum -bakteerin kasvunsa aikana tuottama voimakas hermomyrkky. Alle gramman miljoonasosa toksiinia on tappava. Prosessoituihin ja hapettomasti säilytettyihin elintarvikkeisiin liittyvä botulismiriski tunnetaan jo vuosisatojen takaa.