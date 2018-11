Vaarallisesti poliisia Nelostiellä paennut vetosi kannabispsykoosiin – "Itse aiheutettu päihtymys ei poista rikosvastuuta"

Mies pakeni poliisia vaarallisesti ylinopeutta ajaen ja osin vastaantulevien kaistaa käyttäen Nelostiellä Viitasaarella ja ajautui lopulta henkilöautollaan kallioseinämään 77-tiellä. Kun tammikuisia tapahtumia käsiteltiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa, mies selitti toimintaansa kannabispsykoosilla ja vetosi olleensa sen vuoksi tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen.

39-vuotias mies toimitti oikeudelle lääkärinlausunnon, jonka mukaan hän on käyttänyt kannabista säännöllisesti 19-vuotiaasta asti. Lausunnon mukaan kannabis on pahentanut miehen harhaluuloja ja yhdessä unettomuuden, stressin ja ahdistuneisuuden kanssa aiheuttanut psykoottistasoista oireilua. Lääkäri arvioi, että liikennerikokseen syyllistyessään miehellä ei ole ollut kykyä arvioida tekoaan ja sen seurauksia, vaan hän on toiminut harkitsematta ja impulsiivisesti.

Oikeus toteaa tuomiossaan miehen menettelyyn ja mielentilaan vaikuttaneen itse aiheutetun laittoman päihteen käytön, mikä ei johda rikosoikeudellisen vastuun poistumiseen. Mielentilatutkimusta miehelle ei tehty, eikä oikeus pitänyt sitä myöskään tässä tapauksessa tarpeellisena.

Mies tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Ajokielto katsottiin kärsityksi tapahtumapäivästä voimassa olleella väliaikaisella ajokiellolla.