Vaasan kaupunki ottaa lampaita kesätöihin ekologisiksi maisemanhoitajiksi

Vaasan kaupunki hyödyntää kotieläimiä maisemanhoidossa tänä kesänä. Vaasan viheralueyksikkö on hankkinut kesälampaita ekologisiksi maisemanhoitajiksi kulttuurihistoriallisesti ja arkeologisesti arvokkaalle Vanhan Vaasan Läntisen Pitkänkadun niittyalueelle.

Lampaat saapuivat laitumelle maanantaina. Ne laiduntavat alueella niin kauan kuin ruohoa riittää, todennäköisesti syyskuulle asti.

Kaupungin mukaan niittyalue on arkeologisesti arvokas alue, jossa pintamaan alla on säilynyt jäänteitä Vanhan Vaasan asutuksesta. Lammaskatras on tehokas, hellävarainen ja ekologinen maisemanhoitaja.

Kaupungin tavoitteena on tehdä alueesta pysyvä kesälaidun lampaille.

– Jotta lampaiden seurasta ja maisemanhoidosta voidaan nauttia tulevaisuudessakin, pitää ympäristössä liikkua rauhallisesti eikä eläimiä saa häiritä eikä aitaukseen saa mennä. Lampaita ei saa myöskään ruokkia omilla eväillä. Näin pidetään eläimet terveinä sekä alue puhtaana jyrsijöitä sekä lintuja houkuttelevista ruuantähteistä, kertoo kaupungin viheraluehortonomi Leila Roininen.

Niityllä laiduntaa kaikkiaan viisi suomenlammasta, joista kaksi on valkoista, kaksi mustaa ja yksi ruskea. Lampaat ovat peräisin Jokilaakson lammastilalta Mustasaaresta.