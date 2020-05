Vaasan seudulla ajettu rajuja ylinopeuksia – poliisi kertoo kuljettajien kilpa-ajoista

Pohjanmaalla Vaasan seudulla on ajettu rajuja ylinopeuksia, kertoo poliisi. Viikonlopun aikana on mitattu useita törkeitä ylinopeuksia. Osaan tapauksista on poliisin mukaan liittynyt kahden kuljettajan välistä kilpa-ajoa.

Esimerkiksi lauantaiyönä poliisi tapasi moottoritieltä kilpa-ajosta kaksi kuljettajaa, joiden nopeuksiksi mitattiin 194 ja 180 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus alueella oli 120 kilometriä tunnissa.

Perjantaiyönä poliisi kohtasi niin ikään kilpaa ajaneen kuljettajakaksikon, joista yksi ajoi 178 kilometriä tunnissa ja toinen 173 kilometriä tunnissa. Alueen nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa.

Samana yönä poliisin tutkaan jäi myös alle 18-vuotias poikkeuslupakortin haltija, jonka kuljettaman auton nopeudeksi mitattiin 144 kilometriä tunnissa. Alueella oli satasen rajoitus.

Tiedotteessa kerrottiin myös kolmesta muusta ylinopeustapauksesta.

Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa tekoja liikenneturvallisuuden vaarantamisina, vakavina piittaamattomuuksina tai törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina. Kuljettajat on määrätty väliaikaisiin ajokieltoihin.

Kevään aikana alueella on poliisin mukaan tullut ilmi suuri määrä ylinopeustapauksia, joissa kyse on ollut suurista nopeuksista.

– Teoissa käytetyillä nopeuksilla ajoneuvojen kuljettajat eivät vaaranna pelkästään omaa tai kyydissä olevan henkilön henkeä ja terveyttä, vaan he vaarantavat myös kaikkien muiden liikenteessä liikkuvien turvallisuuden, poliisi muistuttaa.

Lapin poliisi puolestaan kertoi suurista ylinopeuksista Tornion alueella. Poliisin mukaan kolme nuorta kuljettajaa ajoi lauantai-iltana ylinopeuksia, jotka olivat lähes 50 km/h yli alueen sallitun nopeuden. Kaikki kuljettajat määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.