Vaatiiko huijari lunnaita tai koneesti lukitaan 48 tunnin kuluttua? Näin huijari voi käyttää vuodettuja salasanoja

Mittavat salasanojen vuotoskandaalit eivät ole enää tavatonta nykypäivää. Uutisvirrassa toistuvat säännöllisesti jutut siitä, kuinka jostakin nettipalvelusta on vuotanut mittava määrä käyttäjädataa ja esimerkiksi salasanoja on voinut vuotaa jopa sadoilta tuhansilta käyttäjiltä.

Vaan mitä voi tapahtua, jos huomaat salasanasi vuotaneen? Useimmiten käyttäjää kehotetaan ensitöikseen kirjautumaan kyseiseen palveluun ja vaihtamaan sanasanansa pikapikaa.

On esimerkiksi mahdollista, että huijari yrittää hätkäyttää salasanan omistajaa, jotta tämä luovuttaisi tietojaan lisää – tai maksaisi rahaa. Viestintävirasto kertoo, että ainakin kesän ja syksyn aikana huijarit ovat lähettäneet ympäri maailmaa sähköpostiviestejä, joissa hakkeri väitetään murtautuneen vastaanottajan tietokoneelle ja tallentaneen tietoja vastaanottajan vierailuista aikuisviihdesivustoilla.

Viestintävirasto muistuttaa, että viesti on tullut käyttäjälle sattumalta. "Huijari on lähettänyt tuon saman viesitn pitkälle listalle muitakin osoitteita, joilla ei ole mitään tekemistä pornon katselun kanssa", Viestintävirasto sanoo.

Sähköpostiin tulevassa kiristysviestissä käyttäjälle väitetään, että hänen käydessään pornosivustolla ja web-kamera on kuvannut samalla käyttäjää. Käyttäjää kiristetään maksamaan 500 euroa tai video julkaistaan.Huijarit vaativat lunnasrahoja tietyn ajan kuluessa tai tietokoneen tiedostot lukitaan. Samalla huijarit lupaavat, että videot tuhotaan, kun rahat on vastaanotettu. Huijarit voivat myös uhata lähettää videot sähköpostiohjelman osoitekirjassa oleville yhteyshenkilöille.

Kotimikro: Huijari voi säikäyttää salasanalla

Kotimikro-lehti puolestaan kertoo, että sähköpostiviestissä on lisäksi salasana, jolla uhri yritetään vakuuttaa siitä, että kaappaajilla on pääsy uhrin tietokoneelle sekä tietoa sivustoista, joilla tämä on vieraillut.

Kyseinen salasana on voinut päätyä huijarin näppeihin massatietovuodon kautta. Salasana voi olla todellinen ja uhri on saattanut käyttää sitä jossakin palvelussa.

– Kyseessä on kuitenkin huijaus, ja viesti kannattaa poistaa, tietoturvayhtiö Bitdefenderin nettiuhkia analysoiva Bogdan Botezatu kertoo Kotimikro-lehdelle.

Viestin poistamisen lisäksi kannattaa vaihtaa niiden palveluiden salasana, joissa viestissä mainittua salasanaa on käyttänyt.

Uhkaako huijari lukita koneesi 48 tunnin kuluttua? Tee näin

Kotimikro antaa ohjeet siitä, kuinka vastaaviin huijausviesteihin kannattaa reagoida.

1. Älä koskaan lähetä rahaa huijareille.

2. Poista huijausviestit ja vaihda palveluiden salasanat.

3. Huijaus voi antaa käyttäjälle esimerkiksi 48 tuntia aikaa lähettää rahaa tai tämän jälkeen tietokoneen tiedostot lukitaan. Maksaminen ei kuitenkaan takaa sitä, että lukittavat tiedostot avattaisiin.

4. Europol ja Hollannin poliisin erikoisyksikkö ylläpitävät No more ransom -sivustoa, jossa on ohjeita ja työkaluja tämän tyyppisten kiristysohjelmien purkamiseen. Suomenkieliselle ohjesivustolle pääset tästä.