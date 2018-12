Vaatteita korjataan mieluummin kuin ostetaan uusia – kierrätystrendi näkyy myös ompelimoissa

Vaatteiden korjaaminen ja niiden käyttöiän pidentäminen kiinnostavat kuluttajia aiempaa enemmän. Ilmiö on osa yleistä ekologisuustrendiä, joka on näkynyt ihmisten kulutustottumuksissa jo jonkin aikaa. Kulutuspäätöksiä tehdään ympäristöä ajatellen, oli kyse sitten matkustamisesta, ruokailutottumuksista tai vaatteista.

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n koordinaattori Paula Wilkman kertoo, ilmastonmuutoskeskustelu on saanut ihmiset kiinnostumaan entistä enemmän kierrätyksestä ja kestävästä kulutuksesta. Vaatteiden kulutus ja sen aiheuttama tekstiilijäte huolettavat, ja ihmiset haluavat vaikuttaa asioihin omalta osaltaan. Wilkmanista aihe on tärkeä, ja hänen mukaansa on hienoa, että innostusta vaatteiden korjaamiseen löytyy.

Wilkman on mukana Älä osta mitään -päivän (23.11.) jälkimainingeissa järjestettävässä JAPA ry:n ja Jyväskylän kansalaisopiston käsityöneuvonnan korjauspajassa, joka tarjoaa yhden mahdollisuuden vaatteiden korjaamiseen.

Wilkmanin mukaan vuosittain järjestettävä tapahtuma on ollut varsin suosittu, vaikka se järjestetäänkin päiväsaikaan klo 9–15.

– Harvalla on enää kotona ompelukonetta, joten mahdollisuus sellaisen käyttöön muualla on hyvä juttu, tuumaa Wilkman.

Pajan osallistujat saavat itse korjata vaatteitaan ohjaajien avustuksella ilmaiseksi. Tapahtumassa on myös saatavilla ohjausta.

Käsityöneuvonnan tiloista löytyy ompelukoneita ja muita korjaukseen tarvittavia välineitä. Osallistujan vastuulle jää vain mahdollisten nappien, vetoketjujen, tai esimerkiksi paikkojen mukaan ottaminen.

Wilkmanin mukaan korjauspaja-tapahtuman tarkoituksena on saada ihmiset pohtimaan omia kulutustottumuksiaan. Onko aina ostettava uusia vaatteita, vai voisiko hajonneet yrittää vielä korjata? Tapahtumalla pyritään herättelemään ihmisiä myös vähentämään tekstiilijätettä. Jokainen suomalainen tuottaa vuodessa 13 kiloa tekstiilijätettä, mikä on Wilkmanin mukaan valtavan suuri määrä. Vaatteita korjaamalla voidaan estää tekstiilijätteen syntymistä.

Jos vaatetta ei jaksa tai osaa itse korjata, voi aina kääntyä myös ammattilaisten puoleen. Ompelimossa esimerkiksi takin vetoketju vaihtuu helposti ja edullisesti. Vanhan takin korjaaminen on ekologista ja tulee usein halvemmaksi kuin uuden ostaminen.

Sari Nyman Ompelimo Tasosaumasta kertoo, että kiinnostus vaatteiden korjaukselle on lisääntymässä. Myös Nyman arvelee kiinnostuksen johtuvan kierrätystrendistä.

– Vaatteiden korjaaminen kiinnostaa lisääntyvissä määrin, ei haluta heittää hyvää vaatetta pois, Nyman toteaa. Vaatteita myös muokataan istuvammiksi tai muodistetaan. Eniten Tasosaumassa tehdään tavallisia korjaustöitä, kuten lahkeiden lyhennyksiä ja vetoketjujen vaihtoja.

Yleensä esimerkiksi talvitakin vetoketjun vaihto onnistuu noin viikossa, mutta pienitöinen lahkeen lyhennys saadaan tehtyä nopeamminkin.

– Meillä on oikeasti töitä aina viikoksi eteenpäin, Nyman naurahtaa.

Ompelu- ja korjauspalveluille on Nymanin mukaan selvästi kysyntää, ja varsinkin juhlasesonki on ompelimoissa vilkasta aikaa.