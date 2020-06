Vahvistettuja koronakuolemia on koko maailmassa nyt 450 000

Vahvistettujen koronavirukseen liittyvien kuolemien kokonaismäärä maailmassa on ylittänyt uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan 450 000 rajan.

Koronakuolemien määrä on kaksinkertaistunut noin kuudessa viikossa.

Pahiten virus on kurittanut Eurooppaa, jossa kuolemia on rekisteröity 190 000. Yhdysvalloissa kuolemia on lähes 120 000. Euroopassa epidemiatilanne on parantunut viime viikkoina, ja virus leviää nyt nopeimmin Latinalaisessa Amerikassa.

Koronakuolemien todellinen määrä on luultavasti suurempi, sillä joidenkin maiden epäillään kaunistelevan tilastojaan. Lisäksi puutteellisen testauksen takia kuolemia on jäänyt tunnistamatta koronaviruksen aiheuttamiksi.