Vahvistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 6  145 – uusia tartuntoja 91

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt yhteensä 6 145, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilisen jälkeen uusia tartuntoja on 91.

Vielä eilen tartuntoja oli THL:n mukaan koko Suomessa 6 054.

Eniten koronatapauksia on todettu Helsingissä, jossa niitä on todettu 2 281 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla, jossa on vahvistettu 730 tartuntaa. Espoossa vahvistettuja tapauksia on kolmanneksi eniten eli 695 kappaletta.

Eiliseen mennessä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli Suomessa kuollut 284 ihmistä. Tämän päivän kuolinluvut tarkentuvat myöhemmin tänään.