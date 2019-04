Vain harva saamelaislapsi saa oppia saamea

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuvista saamelaislapsista vain noin joka kymmenes saa opetusta tai varhaiskasvatusta saamen kielellä. Syy on ennen kaikkea tarjonnan puute, sillä kysyntää on koko ajan enemmän.

Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari sanoo, että varhaiskasvatuslaki ei toteudu tältä osin. Laki määrää kunnan huolehtimaan siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta myös Suomessa puhuttavilla saamen kielillä.

Suomessa vain muutama kunta tarjoaa lähiopetusta tai varhaiskasvatusta saamen kielellä. Esimerkiksi Helsingissä opetus käynnistyi ensimmäistä kertaa viime syksynä.

– Kotiseutualueen ulkopuolinen tilanne on ollut pitkään hälyttävä, Puoskari sanoo.

Kysyntää on ja se kasvaa. On paljon nuoria aikuisia, jotka haluavat lastensa oppivan saamen kielen, Aikio-Puoskari kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston johtaja Jari Rajanen sanoo, että tilanne on parempaan päin ja tulevaisuutta katsotaan toiveikkain mielin.

Suuri kysymys on esimerkiksi opettajien saatavuus. Saamelaislapsia asuu 240 eri kunnassa Suomessa, joten lähiopetuksen järjestäminen kaikille on mahdotonta.

Kunnille porkkanaa perustuslain toteutumiseksi

Opetuksen saatavuudessa suurin ongelma on rahoitus, Aikio-Puoskari näkee. Jos kunta haluaa järjestää saamen opetusta, valtion avustuksen netto-osuus on 21 euroa per tunti.

Aikio-Puoskarin mukaan oppituntien todellinen hinta on noin kolminkertainen.

– Tarvittaisiin hyvä rahoitus, niin kunnat järjestäisivät opetusta mielellään.

Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää perusopetusta saamen kielellä, mutta oikeus omakieliseen varhaiskasvatukseen löytyy varhaiskasvatuslaista. Perustuslaki säätää oikeudesta kielen ja kulttuurin kehittämiseen.

– Sivistysvaltio ei voi toimia toisin kuin perustuslaki velvoittaa, Aikio-Puoskari sanoo.

Etäopetus toi kielen 60:n saataville

Kauan odotettua hyvää kehitystä tapahtui vuosi sitten, kun opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoitusta saamen etäopetuksen pilottihankkeeseen. Sen turvin yhteensä 60 oppilasta saa nyt opetusta Suomessa puhuttavilla kolmella saamen kielellä.

Opetuksen on tarkoitus muuttua pysyväksi, kertoi ministeriö viime toukokuussa.