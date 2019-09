Vain keskusta, perussuomalaiset ja KD haluavat tiukennusta kehitysavun ehtoihin – katso miten eri puolueet perustelevat oman kantansa

Osa eduskuntapuolueista tarkastelisi kehitysavun kriteerejä uusiksi esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen mukaan, mutta suurin osa ei toivo kehitysyhteistyöhön suurta remonttia, selviää Uutissuomalaisen kyselyssä.

Suurimman eduskuntapuolueen SDP:n mukaan Suomen kehityspolitiikka ottaa jo nyt huomioon kohdemaan demokratian tilan.

– Kahdenvälisissä sopimuksissa on oikeusvaltioon liittyvät pykälät. Kaikessa kehitysyhteistyössä, jota teemme hallitusten välillä, nämä asiat ovat perustavanlaatuisena ehtona yhteistyöllemme, ryhmänjohtaja Antti Lindtman sanoo.

Suomi auttaa köyhiä maita kahdenvälisten sopimusten lisäksi muun muassa YK:n, Maailmanpankin ja Euroopan unionin kautta. EU:n Afrikka-hätärahasto tukee muun muassa Nigeriaa, Mauritaniaa ja Sudania, joissa homoudesta on säädetty kuolemantuomio.

– Jos esimerkiksi selkeästi nähdään, että maan demokratia- tai sananvapaustilanne huononee, sillä pitää ehdottomasti olla seurauksia yhteistyöllemme. On selvää, että Suomen on aina edellytettävä, että yhteistyössä noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, Lindtman sanoo.

Mauritaniassa laki, jonka mukaan muslimimiehet tuomiotaan homoseksistä kuolemaan kivittämällä, on ollut voimassa vuodesta 1984.

Uutissuomalainen kysyi eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajilta, pitäisikö esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen olla edellytyksenä Suomen kehitysyhteistyölle. Kaikki puolueet vastasivat. Osalla kommentit antoi lopulta ryhmänjohtajaa enemmän kehitysyhteistyöhön perehtynyt henkilö.

Kolme puoluetta kiristäisi ehtoja

Vain perussuomalaiset, keskusta ja kristillisdemokraatit haluavat tiukennusta kehitysavun kriteereihin.

– Osittain samaa mieltä. Suomen ei pidä kehitysavun kautta esimerkiksi auttaa sellaisia hallituksia pysymään vallassa, jotka eivät kunnioita uskonnonvapautta ja muita ihmisoikeuksia. Kehitysapuun tulisi sitoa myös vaatimus väestönkasvun pysäyttämisestä, perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ville Tavio sanoo.

– Kyllä. Tämä on lähtökohta, että Suomen kehitysyhteistyöapu menee perille sitä tarvitseville ihmisille mahdollisimman vähien välikäsien kautta. Sen perusperiaatteen tulee olla vipuvartena paikallisten elinolosuhteiden parantamiseen. Esimerkiksi puhdas vesi, ruuantuotanto ja metsäosaamisen parantaminen ovat asioita joihin kehy-rahojemme tulee ohjautua. Unohtamatta koulutusta ja seksuaaliterveyttä, ulkoasiainvaliokunnan keskustalainen jäsen Mikko Savola vastaa.

Vasemmistoliiton ryhmyri Paavo Arhinmäki sen sijaan muistuttaa, että kehitysavun ensisijainen tavoite on poistaa köyhyyttä.

– Suomen pitää tukea oikeusvaltioperiaatetta vahvasti, mutta kriteerit kehitysyhteistyössä pitää taata köyhien tai kehittyvien maiden ihmisten avunsaannin, ja ihmisten tukeminen myös voi vahvistaa maiden oikeusvaltiokehitystä, kun kansalaisyhteiskunnalla on toimintaedellytyksiä. Tällainen toimi voisi ehkä olla perusteltua erityistapauksissa, joissa jokin maa alkaisi ottaa merkittävää takapakkia oikeusvaltiokehityksessä.

Vihreät ovat samoilla linjoilla.

Oikeusvaltioperiaatteesta keskusteltu EU:ssa

Muun muassa presidentti Sauli Niinistö on viime kuukausina puhunut kehitysyhteistyön uudesta kohdentamisesta. Millaisille järjestöille ja maille apua kannattaa antaa?

Ilmoille on heitetty ajatus, että kohdemaiden pitäisi täyttää köyhyyden lisäksi muitakin kriteerejä, esimerkiksi oikeusvaltioperiaate. Siitä on aiemmin puhuttu lähinnä Euroopan unionin jäsenmaiden osalta.

Oikeusvaltioperiaatteen mukaan kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevia arvoja ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.

Esimerkiksi Suomen suurissa kohdemaissa Tansaniassa ja Etiopiassa vähemmistöjen perusoikeuksia on rikottu toistuvasti.

Näin puolueet vastasivat

On esitetty idea, jonka mukaan kehitysavun kohdemaalle pitäisi asettaa nykyistä tiukempia kriteerejä. Pitäisikö esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen olla edellytyksenä Suomen kehitysyhteistyölle?

Antti Lindtman, sdp:

Suomen kehityspolitiikan päämääränä on köyhyyden poistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Näihin päämääriin olemme sitoutuneet vahvasti.

Valtaosa Suomen antamasta kehitysavusta kanavoidaan mm. YK:n, Maailmanpankin ja kansalaisjärjestöjen kautta. Vain pieni osa tehdään hallitusten välisesti, ja tällöin kyse on useimmiten kahdenvälisestä hankkeesta. Näissä kahdenvälisissä sopimuksissa on oikeusvaltioon liittyvät pykälät. Kaikessa kehitysyhteistyössä, jota teemme hallitusten välillä, nämä asiat ovat perustavanlaatuisena ehtona yhteistyöllemme. Jos esimerkiksi selkeästi nähdään, että maan demokratia- tai sananvapaustilanne huononee, sillä pitää ehdottomasti olla seurauksia yhteistyöllemme. On selvää, että Suomen on aina edellytettävä, että yhteistyössä noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta.

Varojen väärinkäyttöepäilyjen käsittelyä puolestaan säätelee hallintotoimintaa koskeva lainsäädäntö, vakavimmissa tapauksissa kyseeseen tulevat rikoslain pykälät. Ulkoministeriön virkamiehiä velvoittavat normit kehitysyhteistyövarojen väärinkäytöstä sekä tänä vuonna päivitetyt ohjeet takaisinperintämenettelyistä.

Hallitusohjelmassa on myös sovittu, että Suomelle laaditaan kehityspolitiikan politiikkajohdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta edistävät periaatteet, jotka ovat ylivaalikautiset.

Ville Tavio, , perussuomalaiset:

Osittain samaa mieltä. Suomen ei pidä kehitysavun kautta esimerkiksi auttaa sellaisia hallituksia pysymään vallassa, jotka eivät kunnioita uskonnonvapautta ja muita ihmisoikeuksia.

Kehitysapuun tulisi sitoa myös vaatimus väestönkasvun pysäyttämisestä. Valitettavasti hyvistä tarkoitusperistä huolimatta nyt kehitysavulla tavoiteltu yleinen elintason nousu lähinnä lisää väestönkasvua.

Matilda af Hällström, kansainvälisten asioiden sihteeri, kokoomus:

Kehityspolitiikka on arvovalintoja. Suomi on painottanut pitkään naisten ja tyttöjen aseman parantamista ja demokratian vahvistamista kehitysyhteistyössä. Kokoomuksen mukaan keskeisiä periaatteita ovat myös johdonmukaisuus, toiminnan kestävyys ja vaikuttavuus sekä kumppanimaiden vastuu omasta kehityksestään.

Tavoitteena on saavuttaa kestäviä tuloksia, jotta kehitysmaat voivat lopulta pärjätä omillaan, olematta riippuvaisia länsimaiden avusta.

Kokoomuksen mielestä kehitysyhteistyön on tuettava kohdemaata kokonaisvaltaisesti. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja kansalaisjärjestöjen tukeminen on tärkeä osa kehitysapua ja edistää myös oikeusvaltioperiaatetta. Vahva kansalaisyhteiskunta tukee myös muiden kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää kestävää kehitystä.

Mikko Savola, ulkoasiainvaliokunnan jäsen, keskusta:

Kyllä. Tämä on lähtökohta, että suomen kehitysyhteistyöapu menee perille sitä tarvitseville ihmisille mahdollisimman vähien välikäsien kautta. Sen perusperiaatteen tulee olla vipuvartena paikallisten elinolosuhteiden parantamiseen. Esimerkiksi puhdas vesi, ruuantuotanto ja metsäosaamisen parantaminen ovat asioita joihin kehy -rahojemme tulee ohjautua. Unohtamatta koulutusta ja seksuaaliterveyttä.

Emma Kari, vihreät:

On tärkeää, että Suomen kehitysyhteistyövaroilla tuetaan kohdemaissa demokratiaa ja ihmisoikeuksia – erityisestihän Suomi on profiloitunut tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäjänä.

Kehitysyhteistyö kohdistuu – ja pitääkin kohdistua – erityisesti kaikkein hauraimpiin valtiohin. On selvää, että näissä valtioissa on usein monenlaisia ongelmia myös oikeusvaltiokehityksen suhteen. Tällöin Suomen on tärkeää olla tukemassa muutosta parempaan sen sijaan, että esimerkiksi pönkitetään vanhoja valtaklikkejä vaikkapa elinkeinopoliittisista syistä.

Usein paras tapa tehdä kehitysyhteistyötä vaikeissa maissa, on tukea kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjen työtä. Toivon, että jatkossa suurempi osa Suomen kehitysrahoituksesta kohdistuu juuri järjestöille.

Paavo Arhinmäki , vasemmistoliitto:

Kehitysyhteistyö ei tänä päivänä ole enää sitä, että rikkaista maista viedään tavaraa köyhiin maihin, vaan tehokkainta on auttaa ihmisiä itse parantamaan omaa elämäänsä ja muuttamaan yhteiskuntaansa oikeudenmukaisemmaksi. Siksi kehitysyhteistyö onkin nykyisin esimerkiksi tyttöjen koulunkäynnin tukemista, rauhanvälitystä, oikeusapupalveluja ja toimittajien ja poliitikkojen kouluttamista.

Suomen pitää tukea oikeusvaltioperiaatetta vahvasti, mutta kriteerit kehitysyhteistyössä pitää taata köyhien tai kehittyvien maiden ihmisten avunsaannin ja ihmisten tukeminen myös voi vahvistaa maiden oikeusvaltiokehitystä, kun kansalaisyhteiskunnalla on toimintaedellytyksiä.

Tällainen toimi voisi ehkä olla perusteltua erityistapauksissa, jossa joku maa alkaisi ottaa merkittävää takapakkia oikeusvaltiokehityksessä, mutta yleisenä linjauksena tällä voisi olla enemmänkin haittaa kansalaisyhteiskunnan ja ihmisten elinolosuhteiden kehitykselle. Sen sijaan tällaisessa tilanteessa voisi olla perusteltua suunnata lisärahoitusta esim. sananvapautta ja demokraattisia oikeuksia edistäville paikallisille kansalaisjärjestöille.

Anders Adlercreutz, ruotsalainen kansanpuolue:

Oikeusvaltioperiaate on keskeisessä asemessa EU-politiikassa ja pitää olla myös Suomen ja EU:n kehitysapupolitiikan ytimessä. Kehityspolitiikkamme perustan muodostavat ihmisoikeudet, lasten ja naisten oikeus koulutukseen sekä demokratian kehittäminen. Suomi myös tukee maita korruptiota ehkäisevässä työssä. Kun on kyse humaanisesta katastrofiavusta, jokaiselle hädänolevalle ihmiselle on tarjottava apua, mutta pitkäjänteiselle kehitysyhteistyölle oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen pitäisi olla selkeä edellytys.

Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit:

Erityisesti nyt EU:n puheenjohtajavaltiona meillä on vastuu edistää oikeusvaltioperiaatetta maailmalla. On aivan oikein, että antaessamme tukea edellytämme myös esim. ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista. Käytettäviä varoja ja avun tuloksellisuutta on valvottava tarkasti.

Karoliina Kähönen, Liike Nyt -eduskuntaryhmän pääsihteeri:

Kehitysavulla voidaan tukea kohdemaita monipuolisesti. Jos kriteereinä olisi esimerkiksi, että maan tulee olla oikeusvaltio tai demokratia, niin silloin emme siis enää tukisi oikeusvaltio- ja demokratiakehitystä, jotka ovat yhteiskunnallisen kehityksen ytimessä.

Kriteereinä tulisi ensisijaisesti olla, että apu menee niihin tarpeisiin mitä kullakin maalla on ja kehityksen esteiden poistamiseen. Avulla ei esimerkiksi tule vahvistaa korruptoituneen hallinnon valta-asemaa, vaan tällaisessa maassa olisi perusteltua keskittää tuki esim. Kansalaisyhteiskunnan toimijoille.

Myös maissa joissa on meneillään oleva konflikti, tulee avun kohde ja muoto harkita erityisen tarkkaan. Sellaista tilannetta, että tuella edistetään konfliktia ei saa tulla.