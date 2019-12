Vain pieni määrä joulukortteja jäi jaettavaksi jouluaatoksi

Jouluposti näyttäisi ehtineen varsin hyvin perille Postin loppuvuoden työtaisteluista huolimatta. Pakettipuolella Postilla on ollut nyt kolme yli miljoonan käsitellyn paketin viikkoa, kertoi Postin jouluvastaava Jarmo Ainasoja STT:lle.

– Joulukortteja puolestaan jää jaettavaksi jouluaatoksi maksimissaan alle kymmenellä reitillä Helsingin alueella. Jakelureittejä on Suomessa tuhansia, joten aattona perille saapuvien korttien määrä ja osuus on hyvin pieni, Ainasoja lisäsi.

Lähetettyjen joulukorttien määrä on vähentynyt Suomessa jo vuosia, ja Postin jouluvastaavan mukaan määrä on "varmasti laskenut" tänäkin jouluna.

– Joulukorttien tarkka määrä tosin saadaan tietoon vasta tammikuun alkupuolella.

Tutkimusten mukaan suomalaiset pitävät Ainasojan mukaan joulukortteja edelleen arvossa.

– Siitä huolimatta joulukorttien lähettäminen vähenee, kuten paperinen posti muutenkin.

Osa suomalaisista mitä ilmeisimmin lähettää joulutervehdyksensä muulla tavoin, esimerkiksi tekstiviesteinä, Messengerillä tai Facebookissa.

Vastapainona paperipostin määrän laskulle on Ainasojan mukaan nähtävissä, että kotiin toimitettavat lähetykset ovat tuotekirjon kasvava osa. Suoraan kotiin tilataan Postin kautta muun muassa huonekaluja ja pakastimia.

Huijaus yhä vaikeampi tunnistaa

Viime päivinä on uutisoitu, että suomalaiset ovat saaneet huijausviestejä, jotka ovat muka Postin lähettämiä.

– Posti on pyrkinyt tiedottamaan ja varoittamaan tällaisista huijausviesteistä. Tämä on valitettavasti jokajouluinen asia, ja on niitä liikkeellä joulujen välilläkin.

Huijausviestin tunnistaminen on ikävä kyllä yhä vaikeampaa. Niiden laatu ja esimerkiksi suomen kielen taso ovat kohonneet siinä määrin, että nettivoron uhriksi voi sortua varovaisempikin ihminen.

Ainasoja painottaa, että jos Postin nimissä saatu viesti herättää yhtään epäilyksiä, on syytä soittaa Postin asiakaspalveluun saadakseen selville, onko kyseinen viesti aito vai ei.

– Netissä myös Omaposti-sovellus kertoo tiedot siitä, missä omat paketit ovat menossa.