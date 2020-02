Vakavan häirinnän kohteeksi joutunut kirjailija Jessikka Aro valittaa käräjäoikeuden lähestymiskieltotuomiosta – pitää käräjäoikeuden tulkintaa laista virheellisenä

Vakavan häirinnän kohteeksi joutunut toimittaja-kirjailija Jessikka Aro valittaa Helsingin käräjäoikeuden tammikuisesta lähestymiskieltotuomiosta. Aro haki käräjillä lähestymiskieltoa kahta häntä häirinnyttä someaktiivia vastaan.

Kaksikko on kutsunut työkseen Venäjän informaatiovaikuttamista tutkinutta Aroa muun muassa Nato-trolliksi, hybridisotilaaksi ja väittänyt, että tämä käy sotaa suomalaisia vastaan. Häirintää on Aron mukaan tehty muun muassa MV-julkaisun välityksellä, julkaisemalla videoita Youtubessa ja levittämällä Arosta väittämiä pitkin sosiaalista mediaa. Aroa on myös kuvattu kaksikon nettijulkaisuun. Sekä kaksikon mies että nainen olivat paikalla esimerkiksi MV-julkaisun hovioikeudenkäynnissä ja tekivät kymmeniä Aroa koskevia julkaisuja nettiin. He toimivat näin, vaikka Aro on oikeudessa uhrin asemassa ja oikeudenkäynnissä on kyse nimenomaan Aroon kohdistuneesta vakavasta häirinnästä ja netin vihakampanjoista.

Vaikka käräjäoikeus katsoi, että kaksikko häiritsi vakavasti Aroa toiminnallaan, se hylkäsi Aron lähestymiskieltohakemuksen näitä vastaan. Käräjäoikeuden mukaan lähestymiskiellolla ei haeta suojaa esimerkiksi mahdollisia kunnianloukkauksia vastaan vaan esimerkiksi häiritseviä yhteydenottoja ja fyysistä häirintää vastaan.

Aro: Myös internetissä tapahtuvan häirinnän voi kieltää

Aron asianajaja Martina Kronström ei allekirjoita käräjäoikeuden tulkintaa. Aron hovioikeusvalituksen mukaan käräjäoikeus on soveltanut lähestymiskieltolakia virheellisesti, sillä myös sähköisesti tai internetissä tapahtuva häirintä on vakavaa häirintää, joka voidaan kieltää.

– Lähestymiskieltolain ja sen esitöiden valossa on selvää, että lähestymiskieltolailla on tarkoitettu suojata juuri tässä asiassa kyseessä olevan kaltaisen häirinnän kohteeksi joutuneita. Lainvalmisteluaineistossa korostetaan nimenomaisesti sitä, että myös erilainen sähköisesti tai internetissä tapahtuva häirintä on sellaista vakavaa häirintää, joka lähestymiskiellolla voidaan kieltää. Tätä ei ole käräjäoikeuden ratkaisussa ymmärretty, valituksessa sanotaan.

Lisäksi valituksessa katsotaan, että käräjäoikeus on keskittynyt arvioimaan täyttävätkö kaksikon toimet rikoksen tunnusmerkistön, kun olisi pitänyt arvioida sitä, voiko toiminta aiheuttaa rikoksen tai häirinnän uhkaa tulevaisuudessa.

Aro vaatii lähestymiskiellolla sitä, että kaksikolta kielletään Aron seuraaminen, Aron esiintymistilaisuuksiin tuleminen, Aron videointi ja Aroa koskevan halventavan materiaalin levittäminen ja esittäminen.

– Toiminta ei ole journalistista sananvapauden suojaa nauttivaa toimintaa, vaan yksityishenkilöiden tuottamaa lainvastaista vihasisältöä, jonka levittämistä on mahdollista rajoittaa tai kokonaan kieltää lähestymiskiellolla, Aro katsoo.

Kaksikko väittää, että he ovat toimittajia

Aron mukaan someaktiivit ovat yhdessä ja erikseen häirinneet Aroa jo vuosia.

– Häirinnän keskeisenä muotona on Aron seuraaminen, hänen toimintansa videoiminen, videoiden levittäminen internetissä sekä Aroa koskevien loukkaavien, halventavien ja häiritsevien viestien julkaiseminen. Häirintä on jatkuvasti pahentunut ja Arolle on seurannut siitä vakavia fyysisiä ja henkisiä oireita.

Aron mukaan lähestymiskiellon määrääminen on suorastaan välttämätöntä hänen turvallisuutensa kannalta.

Kaksikko väitti käräjillä, että he ovat toimittajia, jotka vain kuvaavat julkisia tilaisuuksia ja tekevät mediaa. He ovat kiistäneet seuranneensa ja kuvanneensa Aroa epäasiallisesti. He myös sanovat muun muassa kritisoineensa koko Yleisradiota, eivät pelkästään Aroa.

Aro tarvitsee hovioikeudelta valitusluvan, jotta juttu etenee hovioikeuteen.