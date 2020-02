Vakavia puutteita hoivakoti Kissanpäivissä Seinäjoella – toiminta siirretään kaupungin vastuulle

Seinäjoella sijaitsevan Hoivakoti Kissanpäivien toiminta siirtyy toistaiseksi Seinäjoen kaupungin vastuulle. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) keskeytti 21-paikkaisen hoivakodin toiminnan torstaina määräajaksi.

Hoivakodissa on Seinäjoen kaupungin mukaan havaittu vakavia puutteita muun muassa lääkehuollossa ja henkilöstömitoituksessa. Lisäksi asiakasturvallisuuden on katsottu vaarantuneen.

– Hoitohenkilökuntaa on ollut työvuoroissa vähän. Arviomme mukaan perushoito on pystytty järjestämään, mutta kuntoutukseen resurssit eivät ole välttämättä riittäneet. Myös osaamisvajetta on ilmennyt henkilökunnalla, kertoi Seinäjoen sosiaalityön tulosaluejohtaja Harri Lintala STT:lle.

Hoivakodin asiakaskunta ei ole sekään kaikilta osin vastannut aluehallintoviraston myöntämää toimilupaa. Avin ylitarkastaja Päivi Ahvenus kertoo, että hoivakodilla on vain vanhustenhuollon lupa, mutta siellä asuu pääosin päihdeongelmaisia ja vammaisia.

Ympärivuorokautisen asumisen ja kuntoutuksen palveluja tarjoavassa hoivakodissa on kaksi osastoa. Kaupungin mukaan toisessa osastossa asuu ikääntyneitä ja toisessa toimintarajoitteisia päihdeongelmaisia.

Keskeytyspäätös useiden tarkastusten jälkeen

Seinäjoen kaupunki on tehnyt tarkastuksia Hoivakoti Kissanpäiviin jo aiemmin, vuosina 2017 ja 2019. Kaupungin mukaan havaittuja vakavia puutteita ei ollut pyynnöistä huolimatta korjattu.

Alkuvuodesta Seinäjoen kaupunki ja avi tekivät kaksi yhteistä tarkastuskäyntiä hoivakotiin. Käyntien jälkeen avi päätti hoivakodin toiminnan keskeyttämisestä.

– Ilmenneitä ongelmia voi pitää poikkeuksellisina. Esimerkiksi insuliineja oli säilytetty ruokien kanssa samassa jääkaapissa, joka ei ole ollut lukittuna. Insuliinia on myös annettu potilaille liikaa. Samoin asukkaiden lääkkeitä on lainattu toisille asukkaille ja hävitettäviä lääkkeitä on säilytetty limsapullossa, avin Ahvenus listaa.

Hänen mukaansa hoivakodissa on niin ikään ollut väkivaltaa henkilökuntaa kohtaan tänä vuonna.

Lintalan mukaan ei ole vielä arvioitavissa, miten pitkään hoivakoti pysyy kaupungin vastuulla.

– Kissanpäivien siirtyminen Seinäjoen kaupungin vastuulle tuo kaupungin menoihin kuuden työntekijän palkkakustannukset lisää. Tavoitteena tietenkin on, että jossain vaiheessa hoivakoti siirtyisi taas toimimaan omin voimin, hän sanoo.