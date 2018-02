Valepoliisihuijaukset lisääntyvät nopeasti – Jo yli liki sata ilmoitusta tänä vuonna

Huijarit vievät suomalaisilta yhä enemmän rahaa esiintymällä valepoliiseina, kertoo poliisi. Viime vuonna rikosilmoituksia virkavallan anastuksista ja siihen liittyvistä rikosepäilyistä tehtiin Suomessa 980 ja tänä vuonna jo lähes sata.

Sisä-Suomen poliisi on tutkinut huijauksia useita kuukausia. Vyyhtejä on tällä hetkellä aktiivisessa tutkinnassa neljä. Vangittuna on yhä kolme päätekijäksi epäiltyä, ja useita muita on ollut vangittuna. Takaisin on saatu lähes 200 000 euroa ja jonkin verran omaisuutta, mikä on kuitenkin vain osa huijatuista varoista.