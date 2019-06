Valepoliisit huijanneet vanhuksilta rahaa Jyväskylässä – puhelinsoiton jälkeen on tultu kotikäynnille

Poliisin nimissä esiintyneet rikolliset ovat onnistuneet huijaamaan vanhuksia Jyväskylässä. Poliisin tiedossa olevat teot ovat tapahtuneet viime viikon lopussa eri puolilla kaupunkia, muun muassa Palokassa, Keljossa ja Viitaniemessä. Kaikki uhrit ovat yli 80-vuotiaita.

Vanhuksia on lähestytty ensin puhelimitse. Soittaja on väittänyt olevansa poliisi ja saanut puhuttua itsensä käymään vanhuksen luona, jossa hän on edelleen esiintynyt poliisina. Käynneillä on viety käteistä rahaa ja pankkikortteja.

Poliisista muistutetaan, ettei oikea poliisi kysy eikä tarvitse virkatoimissaan kenenkään pankkitunnuksia tai pankkikorttia. Siviilipukuinen poliisi esittää myös aina kansalaisen kanssa asioidessaan kuvallisen virkamerkin.

Akuuteissa tapauksissa kehoitetaan soittamaan viipymättä hätänumeroon 112.