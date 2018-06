Valepoliisit jatkavat huijaamista – Poliisi: Älä anna pankkitunnuksia kenellekään

Sisä-Suomen poliisilla on tutkittavana kaksi tapausta, jossa huijarit ovat saaneet haltuunsa uhrien pankkitunnukset. Molemmat huijaukset on tehty kesäkuussa ja tekijä on esiintynyt puhelimessa poliisina.

Pankkitunnukset saatuaan uhrin varat on siirretty pankkitililtä.

Vaikka niin kutsutut valepoliisitapaukset ovat olleet esillä mediassa ja poliisi on varoittanut ihmisiä, huijarit ovat yhä onnistuneet uhrien höynäyttämisessä.

Poliisi muistuttaa, ettei verkkopankin tai maksukortin tunnuksia pidä antaa kenellekään, vaikka kysyjä väittäisikin olevansa poliisi.