Valeuutisia julkaiseva MV-julkaisu avautui jälleen

Valeuutisia julkaiseva MV-julkaisu on avautunut jälleen. Julkaisu katosi verkosta viime vuoden lopussa vajaaksi kahdeksi viikoksi. Ilja Janitskin -niminen profiili kertoi silloin sosiaalisen median VK-palvelussa, että julkaisu on suljettu, kunnes uusi vastuullinen on löytynyt.

Ilja Janitskin on MV:n perustaja. Andorralainen tuomioistuin päätti joulukuussa, että Janitskinia ei luovuteta Suomeen. Janitskinia epäillään poliisin mukaan yhteensä kymmenistä rikoksista.

Hänet on vangittu poissaolevana ensimmäistä kertaa jo toissa vuonna epäiltynä muun muassa törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja törkeästä kunnianloukkauksesta.

MV-julkaisu on kadonnut aiemminkin verkosta hetkellisesti.