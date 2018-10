Valinnanvapaus ei kiinnostanut Jyväskylän seudulla: Alle viisi prosenttia vaihtoi yksityiselle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on testattu palvelusetelikokeiluissa ympäri Suomea keväästä 2017.

Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla eli Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) alueella valinnanvapaus on koskenut yhteensä 133 000 asukasta.

Lokakuun alussa yksityiselle palvelutuottajalle oli vaihtanut 5 992 henkilöä eli 4,5 prosenttia.

Määrä on muihin kokeiluihin verrattuna vähäisimmästä päästä, kun esimerkiksi Hämeenlinnan kokeilualueella lähes 20 prosenttia kokeilun piirissä olevista on vaihtanut julkisen yksityiseen. Kokeiluja ei voi verrata suoraan toisiinsa, sillä niiden asetelmissa ja ehdoissa on eroja, jotta myös kokeilun tuloksista saadaan mahdollisimman monipuolisia.

Kokeilujen perustarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten valinnanvapaus toimii perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kokeilujen etenemistä seurataan säännöllisesti. Uusimmassa väliraportissa on tarkasteltu kuuden eri alueen sote-keskus-kokeiluja.

Vaihtajien kokonaismäärä on kasvanut kaikilla kokeilualueilla, mutta vaihtojen määrät ovat vähentyneet kokeilujen alkukuukausiin verrattuna.

Vaihtoja tekevät eniten työikäiset ja naisten osuus vaihtajista on miehiä suurempi. Vaihtajista suurin osa on työsuhteessa tai yrittäjänä. Vaihdon tehneet asiakkaat ovat olleet myös tyytyväisiä palveluntuottajaansa.

Kokeilut ovat vaikuttaneet myös yritysten rekrytointeihin. Erityisesti suuret yritykset ovat palkanneet kokeilun aikana lääkäreitä, joilla on kokemusta julkiselta sektorilta.

Kokeilussa vastaanottokäynnit painottuvat yksityisillä terveysasemilla lääkärikäynteihin, kun taas julkisella puolella hoitajakäynteihin.

Kokeilujen edetessä on havaittu, että yksityiselle palveluntuottajalle vaihtaneella asiakkaalla on aluksi paljon käyntikertoja vastaanotolla. Käyntimäärä kuitenkin vähenee, mitä pidempään asiakkuus kestää.

Näin korvausmallin kannattavuus palveluntuottajalle kasvaa ajan kuluessa.

Yksityiset palveluntuottajat arvioivat kokeilujen liiketaloudellisen kannattavuuden toistaiseksi heikoksi. Jyväskylässä tämän totesi Pihlajalinna, joka irtosi kokeilusta tänä syksynä.

Tuottajat ovat toivoneet pidempikestoisia kokeiluja laajemmalla väestöpohjalla, jotta kokeilut olisivat kannattavampia ja toimintaa olisi ehditty kehittää.

Toisaalta kannattavuus kokeiluaikana ei ole ollut varsinkaan isompien tuottajien tavoite, vaan kokeiluun on lähdetty halusta olla mukana kansallisessa kehityksessä ja varautua tulevaan.

Valinnanvapauskokeilut jatkuvat myös vuonna 2019 valtion rahoituksen tukemina. Jyväskylän kokeilu sai jatkorahoitusta 1,2 miljoonaa euroa ja 280 000 euroa rahoittaa Jyte-kunnat.

Keskisuomalainen kertoi lauantaina, että lääkäriajan saatavuus on merkittävin syy, miksi valinnanvapauskokeiluissa on vaihdettu julkiselta palvelutuottajalta yksityiselle. Sen sijaan suurin syy pysyä julkisen terveysaseman asiakkaana on terveysaseman sijainti.

Havainnot ovat tuoreessa raportissa, johon on koottu tietoa Suomessa meneillään olevista valinnanvapauskokeiluista.