Valinnanvapauslaki menossa eduskunnan käsittelyyn

Hallituksen odotetaan antavan sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevan lakiesityksensä eduskunnalle tänään.

Hartaasti valmisteltuun ja poliittisesti kuumaan lakiesitykseen on viime viikkoina tehty tarkennuksia esimerkiksi vaikutusarvioiden osalta.

Lainsäädännön arviointineuvosto totesi lausunnossaan viime kuussa, ettei esitysluonnoksesta löytynyt vastausta siihen, saavutetaanko uudistuksella sen keskeisiä tavoitteita. Lisäksi neuvosto peräsi esitykseen ainakin suuntaa antavaa arviota siitä, mitä hyötyjä valinnanvapausuudistuksesta olisi suhteessa siitä aiheutuviin kustannuksiin ja riskeihin.

Massiivisen sote- ja maakuntauudistuksen muut osat ovat jo eduskunnan käsiteltävinä.

Sote-palvelujen valinnanvapauden on määrä tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Sipilä ja Orpo vedonneet uudistuksen puolesta

Valinnanvapauslain viimeistelyn edetessä myös poliittinen keskustelu sote- ja maakuntauudistuksen ympärillä on jälleen käynyt kiihkeäksi myös hallituspuolueiden sisällä. Kokoomuksen riveistä on kuulunut äänekästä kritiikkiä maakuntauudistuksesta, ja kansanedustaja Elina Lepomäki on jo ilmoittanut aikovansa äänestää lakeja vastaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuor i yltyi tiistaina jopa povaamaan, että uudistus kaatuu kevään aikana eikä maakuntavaaleja koskaan pidetäkään.

Sekä kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo että pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ovat viime päivinä paimentaneet hallituspuolueiden edustajia ruotuun sanoen, että uudistus tarvitaan ja se pitää tehdä nyt.

Valinnanvapaus rakentuu kolmesta palikasta

Hallituksen kaavailema valinnanvapaus rakentuu käytännössä kolmesta palikasta: sote-keskuksen valinnasta, asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista.

Asiakas voi valita yksityisen tai julkisen sote-keskuksen ja hammashoitolan, jonka asiakkaaksi listautuu.

Sote-keskus tarjoaa yleislääkärin ja tiettyjen erikoislääkäreiden vastaanottoja, terveysneuvontaa ja sosiaalityöntekijän ohjausta ja neuvontaa.

Asiakassetelillä voi valita haluamansa palveluntuottajan maakunnan arvioitua ensin, mitä palveluita asiakas tarvitsee. Maakunnan pitää tarjota seteli esimerkiksi monissa vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä kuntoutuksessa. Erikoissairaanhoidossa seteliä pitää tarjota, jos potilas ei pääse maakunnan tarjoamaan erikoissairaanhoitoon hoitotakuun määräajassa.

Henkilökohtainen budjetti koskee paljon palveluita tarvitsevia kuten ikääntyneitä tai vammaisia, joille laaditaan erillinen asiakassuunnitelma.