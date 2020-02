Valkoposkihanhet tulivat kalliiksi – rauhoitettujen lajien aiheuttamista haitoista haettiin toissa vuonna ennätysmäärä korvauksia

Rauhoitettujen lajien toissa vuonna aiheuttamista haitoista haettiin ennätysmäärä korvauksia ely-keskuksilta. Ely-keskusten ja ympäristöministeriön tiedotteen mukaan korvauksia maksettiin yhteensä noin 1 470 000 euroa.

Suurin osa korvauksista, yli 1 400 000 euroa, maksettiin maataloudelle aiheutuneista vahingoista. Tästä valtaosa oli valkoposkihanhista aiheutuneita vahinkoja, joita korvattiin noin 1 100 000 euron edestä.

Kalankasvatuslaitoksille vahinkoja korvattiin noin 35 000 eurolla.

Yli miljoona euroa korvauspotista meni Pohjois-Karjalan ely-keskuksen alueelle. Sitä seurasivat Kaakkois-Suomi noin 170 000 eurolla ja Varsinais-Suomi noin 110 000 eurolla.

Lisäksi paliskunnille maksettiin erillisenä korvauksena yli 800 000 euroa maakotkan porotaloudelle aiheuttamista vahingoista. Korvauksien määrä perustuu laskennalliseen vahinkoon, ja niiden maksuun vaikuttaa maakotkien pesinnän onnistuminen poronhoitoalueella.

Rauhoitettujen lajien kannat vahvistuneet

Ely-keskusten mukaan joka vuosi valtaosa avustushakemuksista koskee rauhoitettujen lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja ja näistä maksettujen korvausten määrä kasvoi tasaisesti läpi 2010-luvun. Syyksi ely-keskukset kertovat varsinkin rauhoitettujen lajien kantojen vahvistumisen ja muutokset niiden muuttokäyttäytymisessä.

Viime vuonna syntyneistä vahingoista on pitänyt hakea korvausta vuoden loppuun mennessä. Aikaa on toukokuun loppuun asti, jos vahinko on todennettavissa vasta tänä keväänä.

Vahinkojen ennaltaehkäisyä aiotaan kehittää

Ympäristöministeriössä valmistellaan uutta lakia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä. Lain valmistelu tapahtuu luonnonsuojelulain uudistuksen yhteydessä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan lakia tarvitaan, koska erityisesti rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot ovat useina vuosina lisääntyneet ja niiden arvioidaan voimistuvan jatkossakin ilmaston lämpenemisen vuoksi.

– On tärkeää, että ennaltaehkäisyä kehitetään ja korvausmenettelyistä tehdään nykyistä selkeämpiä. Näin lajiensuojelua ja elinkeinojen harjoittamista voidaan sovittaa yhteen nykyistä paremmin, Mikkonen sanoo tiedotteessa.

Samoin maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaukset on tarkoitus ottaa osaksi uutta lakia.

Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle syksyllä.