Valokuvaus vei Hanna Hämäläisen, 18, Manilaan katulapsien keskelle: "Kuvaaminen osoitti minulle, miten hyvin meillä täällä asiat on"

Jyväskyläläistä Hanna Hämäläistä, 18, valmistuminen pelottaa. Nyt pitäisi tietää mitä seuraavaksi aikoo ja tähdätä korkeammalle kuin ennen. Hämäläinen valmistuu kuva-artesaaniksi Jyväskylän Gradiasta.

– Pitäisi ruveta miettimään konkretiaa, raha-asioita esimerkiksi. Samaan aikaan valmistuminen tuntuu toki myös hyvältä. Nyt pääsen tekemään sitä mistä olen unelmoinut.

Hämäläinen on unelmoinut monestakin asiasta. Alun perin hänestä oli tarkoitus tulla näyttelijä, eikä hän sitä unelmaa ole vielä täysin sivuuttanut. Hämäläinen on edelleen aktiivinen teatterimaailmassa, mutta koulutuksen ja uusien kokemusten myötä hän on nyt varma, että lähtee tavoittelemaan ammattia kuvajournalismin parissa.

– Minusta ei edes pitänyt tulla kuvaajaa, mutta kouluun tultuani löysin paljon asioita, joiden takia valokuvaus tuntui omalta jutulta. Mielestäni on hienoa tallentaa muistiin merkityksellisiä hetkiä. Valokuvauksella voi tuoda esille maailmalla tapahtuvia asioita.

Kuvaukseen syttyneen intohimon kautta Hämäläinen on ajautunut unohtumattomiin tilanteisiin. Hän löysi itsensä bunkkaamassa rinkkansa kanssa milloin kenenkin tutun luona Helsingissä. Sinne hän oli päätynyt hakeuduttuaan työharjoitteluun kuuluisan suomalaisvalokuvaajan Meeri Koutaniemen oppiin.

– Jotkut kaverit olivat sitä mieltä, että tuskin Koutaniemellä on aikaa tämmöiseen. Kannatti kuitenkin yrittää, sillä kaksi ja puoli kuukautta Helsingissä Koutaniemen avustajana opettivat paljon. Opin Meeriltä paljon valokuvaajana ja ihmisenä. Hän auttoi minua myös Manilan projektin kanssa.

Hämäläinen oli jo suunnitellut matkaa Aasiaan siskonsa kanssa, mutta hänen valokuvaukseen heränneet ambitiot ajoivat siskokset käymään Manilassa, Filippiineillä. Siellä Hämäläinen kuvasi muutaman päivän katulapsia ja keräsi heidän tarinoitaan yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.

– Lapset ovat aina olleet lähellä sydäntäni, ja ajattelin, että johonkin kuvausprojektiin voisi olla mahdollisuus osana reissuamme Aasiassa. Koutaniemi auttoi alkuun projektissa. Katulapset vaikuttivat uskomattoman iloisilta ottaen huomioon heidän surkeat lähtökohtansa.

Hämäläinen teki valokuvaprojektin tutkintonsa lopputyönä. Toteutus on ollut nähtävillä kahdella Gradian kampuksella ja myös apurahahakemus on tehty, jotta näkyvyyttä projektille saataisiin kiertävänä näyttelynä sekä kirjaksi toteutettuna. Kirjassa on tarkoitus tuoda esille lasten ja nuorten toiveita haastatteluina kuvien ohessa.

– Kokonaisuudessaan katulapsien kuvaaminen osoitti minulle sen, miten hyvin meillä täällä asiat on.