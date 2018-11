Valon kaupungille iso tunnustus – Jyväskylä pääsee kansainväliseen valokeilaan

Jyväskylä on valittu kansainvälisessä Valon kaupunkien yhdistyksessä hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Tämä tarkoittaa, että Jyväskylästä tulee LUCIn (Lighting Urban Community International) puheenjohtajakaupunki tätä seuraavalle kaudelle eli vuosille 2021–2022.

Hallituspaikka sekä tuleva puheenjohtajan asema vahvistavat entisestään Jyväskylän kansainvälistä mainetta Valon kaupunkina.

Lisäksi LUCI-yhteistyöllä saavutetaan lisätietoa, jota voidaan hyödyntää uusissa valaistusratkaisuissa Jyväskylässä. Tämä puolestaan parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä.

LUCI on valon parissa työskentelevien ja valon merkityksen ymmärtävien kaupunkien yhdistys. Yhdistys on toiminut vuodesta 2002 ja sillä on yli 70 jäsenkaupunkia ympäri maailmaa ja kumppanijäseniä 45.