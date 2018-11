Valoton pyöräilijä on näkymätön vaara – "Valojen käytön pitäisi olla itsestäänselvyys pimeään aikaan"

Valojen käyttäminen pyörässä hämärän ja pimeän aikaan ei ole pyöräilijän oma valintakysymys, vaan siihen velvoittaa laki. Valoja edellytetään myös silloin, kun näkyvyys on muuten huono.

Valtakunnallinen Pyöräliitto kampanjoi tällä viikolla turvallisen ja sujuvan pyöräliikenteen puolesta jakamalla yhteistyökumppaniensa kanssa valottomille pyöräilijöille led-valoja 25 eri paikkakunnalla. Pyöräilyliitto jakaa valoja yhteensä 5 000 kappaletta, minkä lisäksi myös yhteistyökumppanit jakavat valoja.

Jyväskylä on yksi osallistuvista kaupungeista.

– Jyväskylässä viikko on aivan omaa luokkaansa, siellä on tapahtumia joka päivä. Paikallisen pyöräilyseuran kanssa teemme hyvää yhteistyötä vaikkei se Pyöräliittoon kuulukaan, Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo sanoo.

Myös Jyväskylän kaupunki on mukana ja on yksi niistä 14 kaupungista, jotka jakavat tapahtuman kustannuksia. Tapahtumia järjestetään 25 paikkakunnalla.

– Me lahjoitimme Jyväskylään 500 valoa ja kaupunki saman verran, Tulenheimo kertoo.

Syksyllä ja talvella pyöräilijän on erityisen tärkeää huolehtia asianmukaisesta valaistuksesta. Liukkauden takia on syytä huolehtia myös siitä, että nopeudet pysyvät turvallisina.

Oikeastaan koko pyöräilykausi-sanasta voisi Pyöräliiton mielestä luopua, koska nykyään pyöräillään kaikkina vuodenaikoina.

Pyöräillessä voi ajovalona käyttää myös esimerkiksi otsalamppua, mutta pyörän omiin valoihin sijoittaminenkaan ei ole kovin kallista.

– Pyörän valot ovat edullisia, ja nykyiset led-valot ovat myös pitkäikäisiä, joten valojen käytön pitäisi olla itsestäänselvyys pimeään aikaan liikuttaessa, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa Jyväskylästä sanoo.

Pyöräilijä – kuten jalankulkijakin – voi kuvitella näkyvänsä katuvalojen loisteessa ihan hyvin.

– Vaikka itse näkisi ajella katuvalaistuksessa, valot auttavat muita huomaamaan usein vauhdikkaastikin etenevän pyöräilijän. Pyörän valo auttaa pyöräilijää myös havaitsemaan heijastimia käyttävän jalankulkijan, Piippa muistuttaa.

Polkupyörässä pakollinen on valkoinen tai vaaleankeltainen etuvalo, mutta myös punainen takavalo on sallittu. Se on suositeltavakin, sillä se lisää pyörän näkymistä takaa tuleville. Punaista valoa ei saa laittaa etuvaloksi.

Myös suuntavaloja tai vilkkuja saa pyörässä käyttää, niiden väri on keltainen tai ruskeankeltainen.

Pelkät valot eivät riitä, vaan pyörässä on oltava asianmukaiset heijastimet edessä, takana sekä sivuilla. Sivuheijastimet lisäävät pyöräilijän näkyvyyttä erityisesti tien ylityksissä.

Myös pyöräilijän kannattaa käyttää heijastimia tai heijastinliiviä, aivan kuten jalankulkijankin.

Liikenneturvan seurantojen mukaan joka toisella pyöräilijällä on käytössä etuvalo ja noin joka kahdeksannella myös punainen takavalo.

Pyöräilytalvi-kampanja houkuttelee pyöräilijöitä myös jakamaan omia näkemyksiään ympärivuotisesta pyöräilystä Instagram-kuvakilpailussa pyöräilyaiheisella kuvalla. Parhaan kuvan ottaja palkitaan ensi perjantaina 16. marraskuuta.