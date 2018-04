Valtakunnansovittelija Minna Helle siirtyy Teknologiateollisuuden uudeksi työmarkkinajohtajaksi

Oikeustieteen kandidaatti Minna Helle, 45, on valittu Teknologiateollisuuden uudeksi työmarkkinajohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.6.2018. Nykyinen työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen luopuu samaan aikaan työmarkkinajohtajan tehtävästä, mutta jatkaa Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtajana 30.6.2018 asti.

Kivijärveltä kotoisin olevan Helle on irtisanoutunut valtakunnansovittelijan tehtävästä tänään perjantaina. Aiemmin Helle on työskennellyt muun muassa Toimihenkilöliitto STTK ry:n edunvalvontajohtajana, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n johtajana sekä Akava ry:n ja Tehy ry:n edunvalvontajohtajana.

– Minulla on pitkä ura erilaisissa tehtävissä takana. Siirtyminen työnantajajärjestön vaikuttajaksi ja pääneuvottelijaksi on minulle askel uuteen. Sen askeleen otan avoimin ja innokkain mielin. On hienoa olla mukana uudistamassa Teknologiateollisuutta ja auttaa sen jäsenyrityksiä menestymään kovassa globaalissa kilpailussa, Suomen etua edistäen. Samalla minulla on mahdollisuus oppia ja uudistua itse. Oppiminen ja uudistuminen ovat aina olleet sydäntäni lähellä, Helle kertoo Teknologiateollisuus ry.:n tiedotteessa.