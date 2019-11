Valtakunnansovittelija: Neuvottelut jäissä, kunnes pakettilajittelijoita koskeva riita ratkeaa

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala kertoo STT:lle, etteivät PAU ja Palta sovittele työriitaansa valtakunnansovittelijan johdolla ennen kuin 700:aa pakettilajittelijaa koskeva työehtosopimuksen siirtoasia on ratkennut.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) kertoi tänään, että Postin ja PAUn välistä asiaa selvittämään on nimetty neljä työmarkkinakonkaria. Selvitysryhmän työlle ei ole asetettu aikarajaa.

Piekkalan mukaan osapuolet ovat edistyneet työehtosopimusneuvotteluissa hyvin pakettilajittelijoiden asiaa lukuun ottamatta. Sovittelijan mukaan ratkaistavana on enää muutama vaikea kohta.

Selvityshenkilöt ovat työmarkkina-asiantuntija Jukka Ahtela, entinen SAK:n puheenjohtaja ja ex-kansanedustaja Lauri Ihalainen, eläköitynyt EK:n työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen sekä Palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Ann Selin.

Postin työriitaan ei ole tähän mennessä saatu ratkaisua, joten postilakko jatkuu edelleen. Työehtosopimusneuvotteluja jumittaa kiista pakettilajittelijoiden siirrosta toiseen työehtosopimukseen.

Paateron mukaan selvityshenkilöt aloittavat ongelmien selvittelyn yhteistyössä PAUn ja Postin kanssa mahdollisimman nopeasti. Paateron mukaan maan hallitus toivoo, että tällä keinolla kiista saadaan selvitettyä pikaisesti.

Ministeri korostaa, että aloite työryhmälle tuli Postilta ja PAUlta.

– Heillähän ei ole mitään virallista mandaattia, mutta he ovat kaikki luotettuja henkilöitä, jotka ovat monissa erilaisissa neuvotteluissa olleet etsimässä ratkaisuja. Uskon, että kun nämä kaksi osapuolta luottavat heihin kaikkiin neljään, niin he myöskin näkevät, että sieltä sellainen ratkaisu on saatavissa, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä, Paatero sanoi eduskunnassa.

Postin työriitaa on tähän mennessä pyritty ratkomaan valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Iltapäivän tiedotustilaisuudessa Paaterolta kysyttiin, eikö valtakunnansovittelija selviä työstään.

– Tässä on varmaan aika monimutkainen tapaus. Siellä on niitä tilanteita, jotka eivät ole PAUn ja (työnantajaa edustavan) Paltan sopimuksen alaisia, minkä takia tässä on varmaan hyvä, että on muitakin tahoja, Paatero vastasi.

Postin hallituksella Paateron tuki

Posti siirsi syksyllä noin 700 pakettilajittelijaa tytäryhtiöönsä Posti Palvelut Oy:hyn ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Ammattiliitto PAU ei hyväksy siirtoa.

STT:n tietojen mukaan valtion omistajaohjausosasto antoi aiemmin syksyllä tukensa pakettilajittelijoiden siirrolle toiseen työehtosopimukseen. STT:n tietojen mukaan omistajaohjausosasto antoi tukensa kokonaisratkaisulle, johon kuuluu myös 27 kuukauden siirtymäaika.

Tänään aamulla Paatero sanoi MTV:n Huomenta Suomessa, että kukaan ei kysynyt häneltä hyväksyntää siirtopäätökselle, vaan kyseessä oli yhtiön sisäinen päätös. Paateron mukaan hänelle kerrottiin päätöksestä sen jälkeen, kun se oli tehty.

Myöhemmin Paatero tarkensi lausuntoaan sanoen, että Posti informoi häntä siirtoa koskevista suunnitelmista valmistelun aikana ja että hän tiesi teemasta, mutta päätöksen sisällöstä hän kuuli vasta jälkikäteen.

Iltapäivän tiedotustilaisuudessa eduskunnassa Paatero toisti suunnilleen saman kannan.

– Siitä päätöksenteosta, jonka yhtiön hallitus on tehnyt, sen sisällöstä en tiennyt. Tai siis tiesin jälkeenpäin, Paatero sanoi.

Paatero myös totesi, että Postin hallituksella on edelleen hänen täysi tukensa.