Valtakunnansovittelijaksi vahvoilla oleva Vuokko Piekkala kertoo STT:lle hakevansa valtakunnansovittelijan tehtävää, sitten kun se tulee auki. Piekkala sanoo uskovansa ja toivovansa, että hänellä olisi hyvät mahdollisuudet tehtävään.

– Olen ymmärtänyt joistakin ihmisistä, että katsovat, että voisin omata ominaisuuksia, jotka sopivat valtakunnansovittelijalle, Piekkala sanoi.

STT:n tietojen mukaan Piekkala on työmarkkinajärjestöjen ehdotus uudeksi valtakunnansovittelijaksi. Aiemmin tänään Helsingin Sanomat ja Talouselämä kertoivat, että Piekkala on todennäköisesti uusi valtakunnansovittelija.

Piekkala on tällä hetkellä kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtaja. Piekkala ei ole ollut näkyvä toimija julkisuudessa, mutta kokemusta työmarkkinakentiltä on jo pidemmältä ajalta. Piekkala on aiemmin työskennellyt Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä.

Edellinen valtakunnansovittelija Minna Helle irtisanoutui tehtävästä kesken kauden. Hän siirtyy kesäkuussa työmarkkinajohtajaksi Teknologiateollisuuteen.

Helteen ratkaisu on herättänyt kiivasta keskustelua. Palkansaajapuolella on katsottu, että Helle oli sovittelijana liiaksi kallellaan työnantajien suuntaan. Helteen ympärillä pyörinyt kohu onkin lyönyt leimaa myös seuraavan valtakunnansovittelijan valintaan.