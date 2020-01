Valtakunnansyyttäjä on pyytänyt eduskunnan suostumusta asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, tiedottaa eduskuntatiedotus.

Taustalla on poliisin jo valmistunut esitutkinta, jonka perusteella poliisi on katsonut että Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta hänen eduskunnassa käyttämänsä puheenvuoron johdosta. Mäenpää rinnasti puheessaan eduskunnassa kesäkuussa turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden takia, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa äänestäneistä on kannattanut.