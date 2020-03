Valtaosa koronaan sairastuneista potee taudin kotonaan – infektioylilääkäri suosittelee lämmintä juotavaa, lepoa ja parasetamolia

Koronavirus on diagnosoitu jo usealla sadalla suomalaisella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan virus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi maanantaiaamuna Ylelle, että tartuntojen todellinen määrä voi olla jopa 20–30-kertainen diagnosoituihin nähden. Valtaosa viruksen saavista sairastaa taudin lievänä ja heidän suositellaan tekevän sen kotonaan. Tällä hetkellä kaikkia tartuntaa epäileviä ei testata, elleivät he kuulu riskiryhmiin.

STT haastatteli taudin hoitamisesta Tampereen yliopistollisen sairaalan infektio-osaston osastonylilääkäri Jaana Syrjästä.

Miten koronatapauksia hoidetaan sairaalassa?

Kaikki hoito on niin sanotusti oireenmukaista, eli kuumeen alentamista ja nesteytystä, tarvittaessa happilisää, että päästään pahimman vaiheen yli.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ei ole vielä ollut tehohoitoa vaativia potilaita. Potilailla, jotka sairaalahoitoa jatkossa tarvitsevat, suurella osalla on happeutumisen ongelmaa, eli heidän hengitystä tuetaan lisähapella tai muilla menetelmillä. Hengityskonehoidon lisäksi on kevyempiä hengitystä tukevia keinoja.

Millaisia hoito-ohjeita antaisit ihmiselle, joka on kotonaan sairastunut koronaan?

Kotihoitoisten covid-potilaiden tautia hoidetaan ihan samalla lailla tavalla kuin hengitystieinfektiota kotioloissa. Lämmintä juotavaa, lepoa, riittävästi nesteitä ja kuumetta alentavaa lääkettä, joissa turvallisinta on parasetamoli.

Kaikkea fyysistä rasitusta on hyvä välttää niin kauan kuin on oireinen. Se on yleisohje infektiotaudeissa.

Ranskan terveysministeri Olivier Véran tviittasi lauantaina, että ibuprofeenin ja kortisonin käyttö saattaa pahentaa koronaviruksen aiheuttamaa infektiota. Hän kehotti kuumeen helpottamiseksi käyttämään parasetamolia.

THL:n Mika Salminen kommentoi ibuprofeenin käyttöön liittyvää väitettä kirjoittamalla Twitterissä, että asia pyritään selvittämään mahdollisimman nopeasti.

Mitä mieltä olette ibuprofeenin välttämisestä?

Parasetamoli on tavanomaisin kuumelääke Suomessa, jota infektioissa suositellaan. Annostus ei saa kuitenkaan ylittää suositusta. Jos potilas on huonosti juonut ja nesteytetty, ibuprofeeni voi olla haitallinen munuaisille iäkkäillä potilailla. Se heikentää myös ainakin joidenkin verenpainelääkkeiden tehoa.

Ranskalaisten huomiot kortisonin käytön koronavirusinfektiota pahentavana tekijänä liittynevät potilaitten tehohoitoon. Sitä joskus käytetään vaikeassa tehohoitoa vaativassa keuhkokuumeessa.

Jos potilaan jatkuvaan lääkitykseen kuuluu kortisoni, sitä ei saa missään nimessä lopettaa. Siinä käy huonosti, jos ihmiset rupeavat lopettamaan tällaisen informaation valossa omaa lääkitystään, jonka lääkäri on heille määrännyt. Esimerkiksi reuma- ja astmapotilailla sekä keuhkoahtaumatautia sairastavilla voi olla pysyvänä pieni annos kortisonia, joka voi olla heille elintärkeä. Oma lääkehoito siis jatkuu entiseen tapaan.