Valtava voimalinja repäisee Keski-Suomen kahtia – kokonaispituudeksi yli 300 kilometriä

Vaikka halki Keski-Suomen Petäjävedeltä Kinnulaan rakennetaan uusi iso voimalinja, maanomistajien kuulemistilaisuuksissa on vain kourallinen maanomistajia.

– Valtaosa tekee ennakkosopimuksen eli antaa suostumuksensa hankkeelle. Ennakkosopimuksessa ei määritellä lunastuskorvauksia, mutta kun korvaukset aikanaan lunastustoimituksissa on määrätty, ennakkosopimuksen tehneet saavat korvauksen tässä hankkeessa 15 prosentilla korotettuna, kertoi erikoisasiantuntija Mikko Kuoppala Fingrid Oyj:stä.

Hän kertoi hankkeesta Petäjävedellä ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa maanantaina. Tilaisuuksia pidetään useissa kunnissa voimajohdon matkan varrella, Keski-Suomessa ne pidettiin maanantaina ja tiistaina kuudessa kunnassa.

– Voimajohto ei pääty Kinnulaan vaan se rakennetaan aina Muhokselle asti Pyhänselän sähköasemalle. Kokonaispituus Petäjävedeltä Muhokselle on noin 310 kilometriä, Kuoppala kertoi.

Kiinteistöjä, joiden kanssa on sovittava lunastuskorvauksista, on koko matkan varrella noin 1 100 kappaletta.

–Noin 80–90 prosenttia kiinteistöistä tekee ennakkosopimuksen, Kuoppala sanoi.

Johtoalueen leveys moninkertaistuu

Keski-Suomessa selvitään uuden linjan rakentamisesta maanomistajien näkökulmasta melko pienellä haitalla, koska uusi linja rakennetaan nykyisen linjan paikalle. Johtoalueen leveys kasvaa 8 metrillä 42 metriin. Lisäksi johtoalueen molemmilla reunoilla on 10 metrin reunavyöhykkeet.

Petäjäveden kuulemistilaisuudessa mukana olleiden maanomistajien joukoista tuntui kuitenkin kuuluvan närkästystä siitä, että johtoaluetta levennetään nykyisestä vielä 8 metriä. Yleisellä tasolla voimalinjahankkeesta ei ollut kysyttävää, mutta tilaisuuden jälkeen tutkailtiin karttoja ja yksityiskohtia siitä, missä linja juuri kenenkin mailla menee.

Kuulemistilaisuuksien jälkeen haetaan valtioneuvostolta lunastuslupa, ja tavoitteena on saada se vielä tämän vuoden puolella. Lopulliset lunastuskorvaukset määritellään vasta kun hanke on valmistunut, aikataulun mukaan vuoden 2022 loppuun mennessä, mutta maanomistajilla on mahdollisuus saada ennakkokorvausta.

– Hankkeen kokonaisbudjetissa lunastuskorvaukset ovat melko vähäiset, koska emme avaa kokonaan uutta linjaa vaan rakennamme olemassa olevalle alueelle, Kuoppala sanoi.

Lunastusluvan saamisen ja ensi vuonna pidettävien lunastuskokousten jälkeen puuston kaataminen alkaa arviolta talvella 2019–2020.

Perusteena uuden 400 kilovoltin linjan rakentamiselle on se, että Suomen sähkönkulutus on keskittynyt eteläiseen Suomeen, kun taas tuotanto keskittyy pohjoiseen. Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa tuotettua sähköä siirretään enenevissä määrin etelään palvelemaan teollisuuden ja kuluttajien tarpeita. Metsälinjan kokonaiskustannukset ovat noin 111 miljoonaa euroa.

Nyt rakennettavan, niin sanotun Metsälinjan paikalla kulkee kaksi rinnakkaista 220 kilovoltin voimajohtoa. Keski-Suomessa toinen näistä siis puretaan ja tilalle nousee 400 kilovoltin johto, mutta myös jäljelle jäävä 220 kilovoltin johto jää ainakin toistaiseksi käyttöön.

Voimalinjan rakennuttaa kantaverkkoyhtiö Fingrid.