Valtavasti ääniä keränneiden Ihalaisen ja Pekkarisen testamentti – lue mitä konkarivaikuttajat katuvat ja toivovat

Keskisuomalaiset äänestäjät joutuvat tiukan paikan eteen eduskuntavaaleissa, sillä paikastaan vapaaehtoisesti luopuvat Mauri Pekkarinen, 71, (kesk.) ja Lauri Ihalainen, 71, (sd.) jättävät uusjakoon yhteensä liki 20 000 ääntä.

Miesten äänipotti on valtava, sillä he keräsivät kahdestaan vajaat 13 prosenttia kaikista Keski-Suomen vaalipiirin hyväksytyistä äänistä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Moninkertainen ministeri Pekkarinen jätti eduskunnan 40 vuoden jälkeen 1. varapuhemiehenä. Kinnulassa 1947 syntynyt Pekkarinen on ehdolla europarlamenttiin.

Kahteen otteeseen työministerinä toiminut Lauri Ihalainen vaikutti eduskunnassa kaksi nelivuotiskautta. Hän ei pyri europarlamenttiin.

Pihtiputaalla niin ikään vuonna 1947 syntynyt Ihalainen tunnetaan myös SAK:n johtajana, jossa tehtävässä hän vaikutti vuodet 1990–2009.

Keskisuomalaisen haastattelussa konkarit muistelevat menneitä ja katsovat tulevaan.

Kerro tärkeimmät epäkohdat, jotka on mielestäsi korjattava alkavalla hallituskaudella?

Ihalainen: Yhteiskunnallisen ja alueellisen eriarvoisuuden kasvu on käännettävä kohti tasa-arvoisempaa Suomea. Lisäksi työllisyysaste on nostettava vähintään 75 prosenttiin. Vaikeimmin työllistettävien pääsyä työmarkkinoille on tuettava. Heitä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Jokaiselle nuorelle on turvattava maksuton toisen asteen koulutus.

Pekkarinen: Koulutuksesta – erityisesti ammatillisesta koulutuksesta – tehdyt leikkaukset ovat ylimitoitettuja. Eräiden eläkkeiden indeksijäädytykset ovat perusteettomia, kun talous kasvaa paljon ennakoitua voimallisemmin ja samoin työssä käyvien ansiot. Monia maakuntia uhkaa kaikille kallis tyhjentyminen. Suomen on palattava aktiiviseen aluepolitiikkaan.

Miten ratkaisisit kertomasi epäkohdat?

Ihalainen: Keskeisiä keinoja ovat pidemmän aikavälin talouskasvun tukeminen, viennin veto ja investoinnit Suomeen. SDP:n vero-ohjelmatavoitteet tukevat mielestäni oikeudenmukaisuutta. Yhden prosentin työllisyysasteen nosto tuo noin miljardi euroa hyvää julkisen talouden rahoitukseen. Aktiivisen työvoiman ja koulutuksen rahoitusta tulee vahvistaa.

Pekkarinen: Ratkaisu vaatii lain muutoksen ja lisää rahaa. Suuri osa tarvittavasta saadaan muun muassa ehdottamallani tavalla eli lopettamalla fossiilisen energian käytöstä suurteollisuudelle maksettava veronpalautus.

Mikä on ollut paras onnistumisesi politiikassa ja miten sen saavutit?

Ihalainen: Politiikassa onnistutaan tekemään tuloksia vain yhteistyöllä. Keski-Suomen osalta olin muiden mukana tekemässä töitä, että uuden polven biolaitoksen rakentamiselle Äänekoskelle luotiin edellytyksiä. Kahden eduskuntakauden aikana olen ollut osaltani edistämässä, että työmarkkinoilla on saatu ratkaisuja ja olen ollut pontevasti torjumassa sitä, ettei palkansaajien sopimus- ja työsuhdeturvaa heikennetä.

Pekkarinen: Monet tulokset oman maakunnan asioiden hoidossa. Merkittävin pienempi yksityiskohta on aloitteestani säädetty laki, jolla jakeluyhtiöt velvoitettiin sekoittamaan liikennepolttoaineisiin koko ajan kasvava osuus biopolttoainetta. Nyt jo meillä kaikilla on tankissa 20 prosenttia biopolttoainetta.

Mitä olisit tehnyt toisin politiikan urallasi?

Ihalainen: Politiikassakin – kuten elämässä yleensä – tehdään varmaan virheitä. Myös minä. Ahkera olen yrittänyt olla ja paneutua asioihin, joista vastuuta olen kantanut. Toivon, että olen voinut olla työssäni keskisuomalaisten luottamuksen arvoinen.

Pekkarinen: Silloin kun lapset olivat pieniä tai kouluikäisiä, olisi pitänyt olla enemmän kotona ja tehdä vähemmän töitä.

Millaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista on hyötyä kansanedustajalle, joka haluaa päästä vaikuttamaan?

Ihalainen: Eduskuntatyössä on hyväksi, jos pystyy esittämään asiapohjalta uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja. Yhteistyötaidot yli hallitus- ja oppositiorajojen tuovat vaikuttavuutta.

Pekkarinen: Kyky ja halu perehtyä asioihin ja ottaa asioiden sisältö ”hanskaan”. Tieto on valtaa. Se realisoituu, kun samalla jaksaa jatkuvasti pitää yhteyttä kenttään. Eduksi on myös kohtuullinen esiintymiskyky. Lisäksi pitää olla korkea työmoraali ja muutoin säännölliset elämäntavat, koska itse politiikan työ ei anna siihen mahdollisuuksia.

Mitä muuttaisit eduskuntatyössä?

Ihalainen: Hallituksen budjettiesityksen raskassoutuisia käsittelytapoja tulisi kehittää. Pintajulkisuuden takaa tulisi nostaa suurempaan arvoon se vakava ja päivittänen kansanedustajien työ, jota valiokunnissa tehdään.

Pekkarinen: Nyt täysistunnoissa saattaa minuutin mittainen pätkäkeskustelu viedä asioista tuntien ajan. Jatkossa on saatava enemmän tilaa analyyttisille puheenvuoroille, joissa edustaja joutuu osoittamaan näkemyksensä ja sen perusteet. Minuutin mittaiset ”huitaisut” eivät sitä salli. Aidoille debateille, jossa mielipiteet ottavat mittaa toisistaan, on toki oltava jatkossakin tilaa.

Miten aiot jatkossa osallistua / seurata päivän politiikkaa Suomessa?

Ihalainen: Takana on lähes neljäkymmentä vuotta työmarkkinatoimijana ja kaksi kautta eduskunnassa. Lähden levollisin ja kiitollisin mielin. Olen saanut tehdä työtä, jossa omat arvot ja tekemäni työ kohtaavat. Politiikan ja työmarkkinoiden aktiivinen seuraaja toki haluan olla.

Pekkarinen: Pyrin Euroopan parlamenttiin ja siellä Suomen asian ajaminen edellyttää tarkkaa maan asioiden seurantaa, yhteydenpitoa äänestäjiin ja myös suomalaisiin poliitikkoihin, hallitukseen ja eduskuntaan.