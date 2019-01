Valtion työntekijöillä vapaat kädet – "Ei ole tullut linjausta, etteikö Huaweita saisi käyttää"

Valtion yksiköille, virastoille ja yliopistoille ei ole asetettu rajoituksia mobiililaitteiden valinnoissa.

– Huawei on laitteiden toimittajana siinä missä muutkin, valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus sanoo.

– Ei ole tullut sellaista linjausta, etteikö Huaweita saisi käyttää.

Epäilykset kiinalaisen laitevalmistaja Huawein luotettavuudesta ovat pysytelleet otsikoissa viime aikoina, sillä sen ja muutaman muun kiinalaisen teknologiayrityksen tuotteiden on arveltu soveltuvan vakoiluun. Toisaalta Huawein laitteista on varoitellut eritoten Yhdysvallat, ja varoitusten syyksi on nähty myös Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota.

Lehmuksen mukaan hankintalaki velvoittaa syrjimättömyyteen.

– Laitetoimittajien yhdenvertainen kohtelu on ensisijaista.

Valtion hankintakeskus Hansel tekee laitekilpailutukset ja Valtori toimittaa laitteet. Lehmuksella ei ole tietoa siitä, kuinka monella valtion työntekijällä on työn puolesta Huawein puhelin.

– Oletan, että laitevalinnat painottuvat Samsungiin ja Appleen, hän toteaa.

Noin 17 000 valtion työntekijällä on käytössään Valtorin hallinnoima mobiilipalvelu, joka toimii vain Samsungin, Applen ja pian Nokian puhelimissa.

– Olisi ihan mahdollista, että Huaweikin liitettäisiin mukaan palveluun, mutta tällaisia toiveita ei ole tullut.

Valtion työntekijöitä oli vuonna 2017 runsaat 70 000.

– Kirjaamme ylös laitevalmistajan vain niistä puhelimista, joissa Valtorin hallintapalvelu on käytössä.

Kuka sitten voisi tehdä sellaisen linjauksen, ettei Huaweita saisi enää käyttää? Se on Lehmuksen mukaan hyvä kysymys.

– Ei ole tahoa, joka voisi lyödä nyrkin pöytään.

– Jos selvästi paljastuisi jokin rikos, niin varmaankin Viestintävirasto voisi antaa jonkinlaisen kiellon. Toistaiseksi näyttöä ei ole, kuten eilen (torstaina) uutisissa puhuttiin, on vain paljon huhuja.

Yksittäiset virastot ja käyttäjät saattavat kuitenkin huhujen keskellä pohtia laitevalintojaan ja niiden riskejä.

– Jos vaikkapa minä lähtisin ohjaamaan valintoja, niin voisin tehdä virkavirheen.