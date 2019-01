Valtioneuvosto teki ratkaisunsa: Ruovesi ei saa irtautua Virrat-vetoisesta sote-alueesta

Ruoveden kunta ei voi erota Virtain kanssa yhteisestä sosiaali- ja terveyspalvelualueesta ilmoittamallaan tavalla viimeistään tämän vuoden lopussa. Valtioneuvosto päätti torstaina velvoittaa Ruoveden järjestämään sote-palvelut kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Edelleen valtioneuvosto päätti, että Ruovedelle asetettu velvoite jatkaa yhteistoimintaa pannaan heti täytäntöön. Ratkaisun tarkoituksena on ministeriön mukaan turvata sote-palvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain edellyttämällä tavalla.

Ruoveden valtuusto päätti heinäkuussa, että kunta eroaa yhteistyöstä. Valtioneuvosto muistuttaa päätöksessään, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa puitelaissa kunnille säädettiin velvoite järjestää sote-palvelut vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohjalla. Valtioneuvostolla on oikeus velvoittaa yhteistoimintaan, jos kunta ei täytä tätä vaatimusta.

Puitelain sote-yhteistoimintavelvoitteiden voimassaoloaikaa taas jatkettiin lakimuutoksella vuoden 2020 loppuun, joten toimivia sote-alueita ei saa lähtökohtaisesti purkaa ennen vuotta 2021.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa oli, että Ruovesi on alustavasti selvittänyt siirtymistä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen muodostamaan sote-alueeseen. Virrat puolestaan on ilmoittanut haluavansa jatkaa yhteistyötä Ruoveden kanssa. Kuntien asukasluku alittaa puitelain asettaman väestöpohjavaateen: Virroilla on alle 7 000 ja Ruovedellä alle 4 500 asukasta.

Yhteistoiminta-alueen sote-palvelut tuottaa Virtain kaupungin tytäryhtiö Keiturin Sote Oy. Lääkäri- ja hoitajapäivystykset järjestävä Attendo terveyspalvelut Oy irtisanoi äskettäin oman sopimuksensa.