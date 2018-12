Valtioneuvoston Vahva-hankkeen avainhenkilöitä lähtenyt muihin töihin – väliaikainen johtaja selittää asiaa nousukaudella

Valtioneuvoston hallintoyksiköstä on tämän syksyn aikana irtisanoutunut avainhenkilöitä. Tämä on heijastunut etenkin Vahva-hankkeeseen, joka on joidenkin virkamiesten mukaan jopa kriisiytynyt. Hankkeessa luodaan ja otetaan käyttöön kaikkien ministeriöiden yhteinen asiainhallintaohjelma. Toimittajana on Tieto Oyj.

Hankkeen väliaikainen hankepäällikkö Harri Kreus Profit Consulting Oy:stä sanoo, ettei useiden työntekijöiden lähtöön lyhyen ajan sisällä liity dramatiikkaa. Hänen mukaansa kyse on siitä, että erittäin pätevät tekijät on nousukaudella ”revitty käsistä”.

Kreus on haastavien hankkeiden johtamiseen erikoistunut konsultti.

– Harvemmin minua kutsutaan paikalle, kun päivä paistaa, hän toteaa Vahva-hankkeen tilanteesta.

Hallintoyksikön osastopäällikön Janne Kerkelän mukaan Kreusia ei kuitenkaan palkattu siksi, että hanke olisi vaikeuksissa, vaan siksi, että tätä pidettiin hyvänä projektijohtajana.

Keskeinen haaste on Kreusin mukaan ollut se, että hanketyöntekijöiden tehtävänkuvat ovat olleet epäselviä. Hän arvioi tämän johtuvan osittain perinteisestä asiantuntijaorganisaation rakenteesta ja työskentelytavoista.

– Olen joutunut sanomaan, että nyt joudutte sopeutumaan hanketyöskentelyyn eikä niin, että hanke sopeutuu siihen, miten täällä normaaliolosuhteissa työskennellään.

Jokaisella nyt vastuu aikataulusta

Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat Kreusin mukaan olleet tehtävienjaon selkeyttäminen ja se, että jokaisella on nyt myös selkeä vastuu oman tonttinsa hoitamisesta aikataulussa.

Eräs hankkeessa työskennellyt entinen virkamies arvioi, että ensimmäinen vaihe toteutettiin pitkälti aikataulu edellä ja nyttemmin on keskitytty enemmän laatuun.

Kreus näkee, että muutokset ovat selvästi parantaneet työilmapiiriä viimeksi kuluneen kuukauden aikana, mikä puolestaan on johtanut parempaan tulokseen. Hän sanoo hankkeen etenevän nyt aikataulussa. Hanke on edennyt myös Janne Kerkelän mielestä.

– Minulla on aika luottavainen olo.

Vahva-hankkeen johtoryhmässä on kokouspöytäkirjojen mukaan ollut tämän vuoden aikana huolta myös siitä, kykeneekö Tieto täyttämään sille asetetut odotukset. Kreus sanoo ohjanneensa myös Tietoa ja hänestä yritys onkin ryhdistäytynyt.

"Pitää miettiä, mitä vatulointi maksaa"

Harri Kreus aloitti Vahva-hankkeessa syyskuussa, kun kesällä irtisanoutuneelle hankepäällikölle ei avoimesta hausta huolimatta saatu rekrytoitua seuraajaa.

Kreus on hankkeessa ”kevyen kilpailutuksen” kautta eli VNK pyysi tarjoukset muutamalta alan yritykseltä, kuten sisäinen ohjeistus yli 20 000 euron hankinnoissa edellyttää. Hankintalain mukainen kynnysarvo on 60 000 euroa. Hankintapäätöksen mukaan väliaikaisen hankepäällikön palkkaaminen neljäksi kuukaudeksi maksaa valtiolle 59 100 euroa ennen arvonlisäveroa.

Kreusin mukaan Vahva on kaiken kaikkiaan varsin tyypillinen valtionhallinnon ICT-hanke.

– Olen sanonut, että ei ole olemassa yli kolmen miljoonan euron julkishallinnon hanketta, josta ei jossain vaiheessa media kirjoittaisi. Ja hyvä niin, sillä medialla on tärkeä rooli valvoa sellaistakin juttua kuin shareholder value (yrityksen osakkeenomistajille tuottama lisäarvo), mikä tässä tarkoittaa veronmaksajien etua. Koko ajan pitää miettiä, mitä minkäkin asian vatulointi maksaa.

Nyt hankepäällikön tehtävään ollaan uudelleen hakemassa viranhaltijaa. Janne Kerkelän mukaan rekrytointi on haastatteluvaiheessa.

– Ei ole todellakaan helppoa löytää valtion palkoilla todella kovia projektinhallinnan ja toiminnallisuuden osaajaa, hän sanoo.

Käyttäjät tyytymättömiä

Vahva-järjestelmä on jo otettu käyttöön osassa ministeriöitä ja se laajenee helmikuussa.

Tähän asti käyttäjät eivät ole olleet kovinkaan tyytyväisiä. Palvelutyytyväisyyskyselyssä Vahva-hanke on saanut käyttäjiltä arvosanan 1,64, kun kaikkien palveluiden keskiarvo oli 3,52. Arvosteluasteikko oli yhdestä viiteen.

Vahvan ongelmista ovat uutisoineet aiemmin ainakin Tietoviikko ja Yle.

Ylen jutussa epäiltiin hankkeen tietoturvaa, mikä harmittaa väliaikaista hankepäällikköä Harri Kreusia. Tietoturva-asioihin perehtyneen Kreusin mukaan hankkeessa on huolehdittu nimenomaan tietoturvasta erinomaisesti.