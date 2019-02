Valtiontalon työmaalla Jyväskylän keskustassa odottaa yllätys – katso tuoreet kuvat arvotalon remontin etenemisestä

Valtiontalon työmaalla Jyväskylän keskustassa odottaa kävijää yllätys.

Osa remontissa olevan Alvar Aallon suunnitteleman arvorakennuksen julkisivusta on jo paljastettu huputuksen ja rakennustelineiden alta. Seinä ei näytä valkoiselta, kuten on viime vuosikymmeninä totuttu. Sen sijaan Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa sijaitsevan rakennuksen julkisivun pääväri on remontin myötä muuttunut armeijanharmaaksi.

– Kenttäpuvunharmaa on rakennuksen alkuperäinen väri eli silloisen Suojeluskuntatalon väri 1920-luvun lopulta, kertoo Valtiontalon arkkitehtisuunnittelusta vastaava Arkkitehdit Mustonen Oy:n pääsuunnittelija, arkkitehti Tapani Mustonen.

Nykyinen julkisivun harmaa ulkonäkö on syntynyt rappaamalla tiilipinta ja maalaamalla se kalkkimaalilla kahdesti. Osin julkisivu on vielä keskeneräinen.

Rakennus maalattiin Mustosen mukaan alkuperäistä sävyä vaaleammaksi vuoden 1934 jälkeen, jolloin silloinen suojeluskuntatalo siirtyi valtion omistukseen. Tarkkaa vaalentamisen ajankohtaa ei ole pystytty todentamaan.

Remontissa palautettu alkuperäinen väri on Mustosen mukaan määritetty tarkkojen tutkimusten perusteella.

– Vanhat rappaukset olivat säilyneet. On kaivettu kirurginveitsellä useita maalikerroksia esiin ja paljastettu alta alkuperäisiä maalikerroksia, kuvailee Mustonen.

Alkuperäistä mukaillen julkisivuun tulee myös valkoista sisäänkäynnin lippaan ja sen ympäristöön. Ikkunat ovat tummanruskeat.

Valtiontalo on erityinen kunnostuskohde, sillä se on käännekohta Alvar Aallon tuotannossa.

– Siinä näkyy vielä 1920-luvun pohjoismainen klassismi, mutta myös jo tuleva funktionalismi. Sen jälkeen valmistuneet Aallon työt kuten Viipurin kirjasto tai Paimion parantola ovat jo puhtaasti funktionalismia, kertoo Mustonen.

Mustosen mukaan vaikka rakennusta on muuteltu paljon, päätiloissa eli Kilpisenkadulta juhlakerrokseen nousevassa porrashuoneessa, kävelyhallissa sekä osittain juhlasalissa on säilynyt alkuperäisiä värityksiä esimerkiksi seinissä.

– Myös julkisivut kokonaisuudessaan ovat harvinaisen hyvin säilyneet. Kilpisenkadun puolen julkisivussa katonrajan alla kulkevat vaaleansiniset koristefriisiaiheet ovat osin säilyneet ja niitä entisöidään, listaa Mustonen.

Keskisuomalaisen vieraillessa alkuviikosta valtiontalon työmaalla siellä työskenteli 45–50 henkilöä ja sisätiloissa kävi jatkuva koneiden hurina ja pärinä.

Kovin paljoa remontin tuloksista ei vielä voinut päätellä, sillä esimerkiksi juhlasali oli täynnä rakennustelineitä ja seinät töhryisiä. Sisäpinnat olivat tekemättä ja rakennuksessa oli nähtävissä purkutöiden jälkeen lähinnä runko ja osa tiilirappauksista.

Työtä riittää siis vielä kovasti. Kokonaisuudessaan Valtiontalon remontissa on Järvi-Suomen Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Niemisen ja VRP Oy:n vastaavan rakennusmestari Jari Hellmanin mukaan kuitenkin jo ylitetty puolivälin krouvi.

Nieminen arvioi, että Valtiontalon perusparannus valmistuu vielä loppuvuodesta 2019.

Vastaavan rakennusmestarin Jari Hellmanin mukaan Valtiontalon saneeraus on kokonaisuudessaan erittäin vaativa urakka. Tätä selittää rakennuksen romahtamispisteeseen päässyt kunto, sen tiukka suojelu sekä maaperän huonous. Perustusten korjauksiin ja paalutuksiin meni yli vuosi aikaa.

– Purkutyöt olivat mittavat, pystyyn jäi lähinnä vanha runko, joka tuettiin myös sisältä teräspalkeilla, että rakennus pysyi pystyssä, kuvailee Hellman.

Parhaillaan viimeistellään rakennuksen vanhan osan vesikattoa sekä tehdään betonirunkoa uudisosalle, joka tulee puretun osan tilalle.

Torstaina puretaan Kilpisenkadun siiven katon päältä sääsuoja. Vanha vesikatto rakenteineen on purettu ja tilalle on tehty uudet kattorakenteet ja vesikattopellitys vanhan mukaiseksi. Kilpisenkadun puoleisille seinille jää vielä sääsuojaus.

Toisessa, kolmannessa ja neljännessä kerroksessa tehdään muun muassa katon välipohjien rakenteita sekä rapataan seiniä. Seuraavaksi päästään tekemään pintarakenteita uusiksi.

Kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa tehdään uusia betonirakenteita sekä purkutöitä.

Valtiontalo suojeltiin rappioaikanaan vuonna 2000 rakennussuojelulailla. Tämä tarkoittaa tarkkoja reunaehtoja remontille, eli muutoksista keskustellaan esimerkiksi Museoviraston ja Aalto-säätiön kanssa.

– Esimerkiksi julkisivuväristä tehtiin 4–5 eri värimallia, joista ensimmäinen lopulta hyväksyttiin, kuvailee toimitusjohtaja Tomi Nieminen.

Arkkitehti Tapani Mustosen mukaan remontissa palautetaan asioita alkuperäisen tyylin mukaiseksi niin pitkälle kuin se on mahdollista.

Erityisen tarkoin suojeltuja ovat juhlasali, ravintolasali ja kävelyhalli portaikkoineen.

– Niiden pinnat pyritään palauttamaan 1920-luvun asuun maalityypeiltään ja kiiltoasteiltaan. Esimerkiksi kävelyhallin portaikossa on ollut stuccolustro-marmorointi, joka tullaan palauttamaan. Tarkka toteutustapa on vielä auki, sanoo Mustonen.

Suurin haaste on sovittaa uudet käyttötarkoitukset ja nykyaikainen tekniikka rakennukseen, jossa on arvokkaita ja suojeltuja tiloja. Työssä hyödynnetään muun muassa Alvar Aalto -säätiön tekemää rakennushistoriallista selvitystä sekä Katariina Pakoman pro gradu -työtä rakennuksen historiasta.

– Yksi haaste on, miten lisätään rakennukseen nykyajan talotekniikka niin että se on sopusoinnussa vanhan rakennustavan kanssa, kommentoi Mustonen.

Talossa on ollut Mustosen mukaan alunperin monta erillistä käyttäjää, joilla on ollut omat uloskäyntinsä.

– Nyt mietitään ensimäistä kertaa kokonaisuutta ja talon sisäistä liikkumista. Talotekniikan kuten viemäröinnin on kuljettava kakkoskerroksen suojeltujen tilojen läpi. Tämän kokonaisuuden miettiminen vaatii aikaa ja tupakkaa, sanoo Mustonen.

Vuodesta 2009 lähtien Valtiontalo oli romahdusvaaran vuoksi käyttökiellossa liki kymmenen vuotta. Talon takaosan rakenteet olivat vaurioituneet 1980-luvulta lähtien naapuritonttien paalutuksista.

Pelastusoperaatio viivästyi vuosia, kun ensimmäistä, vuoden 2011 kauppaa puitiin korkeinta hallinto-oikeutta myöten vuosia.

Joulukuussa 2015 Jyväskylän kaupunki myi lopulta Valtiontalon ja viereisen tontin Järvi-Suomen Asunnot Oy:lle ja Royal House Oy:lle perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle. Hinta oli 700 000 euroa.

Talon kunnostaminen pääsi vihdoin alkamaan. Vaikeimmat työvaiheet olivat purkutyöt, perustusten paaluttaminen sekä perustusten vahvistaminen, jotka tehtiin monessa vaiheessa ja kestivät keväästä 2017 loppuvuoteen 2018 saakka.

– Maaperä oli niin löyhää, että meidän oli paaluttaa talon perustukset porapaaluilla kokonaisuudessaan kallioon. Lähinnä purkutöiden, paalutuksen ja perustusten vahvistamisen kalleuden vuoksi remontin kustannusarvio on nyt noin 14 miljoonaa euroa, ja aikataulu on venynyt alkuperäisestä noin puoli vuotta, toimitusjohtaja Tomi Nieminen kertoo.

Vielä vuonna 2015 hintalapuksi arvioitiin noin 11 miljoonaa.

Romahtanut juhlasalisiiven pääty purettiin touko–kesäkuussa 2018. Alkuperäinen signaalitorni säästyi ja se tullaan kunnostamaan. Varsinainen perusparannus sisätiloissa alkoi kesällä 2018.

Nämä vuokralaiset tiedossa

Keitä taloon sitten tulee? Tiedossa olevia vuokralaisia Valtiontaloon ovat tällä hetkellä majoitusyhtiö Forenom sekä Yle Jyväskylän toimitus. Niiden muutto tiloihin voinee tapahtua loppuvuodesta 2019.

Forenomin huoneistot tulevat rakennuksen kolmanteen ja neljänteen kerrokseen Kirkkopuiston laidalle.

Yle Jyväskylän toimitus tulee ensimmäiseen kerrokseen tiloihin, joissa toimi talon valmistumisen jälkeen elokuvateatteri Kino.

Valtiontalon toisen kerroksen juhlasaliin sekä entiseen kauppahalliin, joka sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa Kilpisenkadun puolella, etsitään vielä vuokralaisia.

– Kauppahalliin sopisi hyvin ravintola. Neuvotteluita on käyty, mutta vielä ei ole löytynyt ravintoloitsijaa, kertoo Tomi Nieminen.

Juhlasalin tuleva käyttö on sekin auki.

– Jos perinteistä juhlasalikäyttöä ei löydy, selvitämme sitä, voisiko tilaan tulla avokonttorimaista toimistotilaa, sanoo Nieminen.

Valtiontalon peruskorjauksen kanssa samaan aikaan etenee viereiselle tontille tulevan uudisrakennus Reimarin rakentaminen.

Reimarissa tehdään parhaillaan pohjatöitä ja valuja, samoin maanalaisen huoltopihaan liittyviä töitä. Reimari valmistuu elokuussa 2020.

Yksi iso palanen rakennusprojektissa on levällään. Reimarista tilojen ostamista kaavailleen Jyväskylän seurakunnan tilapäätöksestä tehtiin marraskuussa jatkovalitus korkeimpaan hallinto­-oikeuteen. Valituksen tekivät kirkkovaltuuston sosiaalidemokraattiset jäsenet Pertti Reinikainen, Hilkka Illman, Marjatta Hynynen ja Tuulikki Väliniemi.

– Toistaiseksi uutta kerrottavaa asiassa ei ole. Muiden käyttäjäehdokkaiden kanssa neuvottelut ovat käynnissä. Viimeistään kesän alussa olisi tiedettävä kohteen käyttäjä, koska se vaikuttaa rakennuksen sisällä tehtäviin tilaratkaisuihin, pohtii Järvi-Suomen Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Nieminen.

KHO:n käsittelyajat ovat tyypillisesti 12–15 kuukautta.

Reimariin ovat varmistaneet tulonsa K-Supermarket, Lähi-Tapiola Keski-Suomi ja Jyväskylän Työterveys.