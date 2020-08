Valtionvelka nousee arviolta 132 miljardiin euroon – "Projektini on saada velkaantuminen hallintaan", sanoo valtiovarainministeri Vanhanen

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 61,6 miljardia euroa. Summa on 3,9 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa, mutta 5,7 miljardia euroa vähemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu, kun mukaan luetaan lisätalousarviot.

Keskiviikkona valmistunut budjettiehdotus on 7,0 miljardia euroa alijäämäinen, ja valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 132 miljardiin euroon, ministeriö kertoo tiedotteessaan. Kuluvan vuoden alijäämä on lisätalousarviot mukaan lukien 18,9 miljardia euroa.

– Jaan monen suomalaisen huolen valtion nopeasta velkaantumisesta. Projektini on saada velkaantuminen hallintaan. Tämä edellyttää, että hallitus huolehtii viruksen leviämisen estämisestä ja palaa kehyssääntöön. Lisäksi on päätettävä ripeästi työllisyystoimista ja sote-uudistuksesta, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Valtion talousarvion tuloiksi vuodelle 2021 arvioidaan 54,6 miljardia euroa, josta 46,5 miljardia euroa on verotuloja. Tuloarvio perustuu kesäkuun ennusteeseen

Tiistaina ja keskiviikkona valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa kasaan kursittu budjettiehdotus julkaistaan kokonaisuudessaan huomenna verkossa, ja se toimitetaan ministeriöille. Tulevaisuusinvestoinnit ja EU:n elvytyspaketti sovitetaan yhteen, ja niistä linjataan myöhemmin.

Valtiovarainministeriö neuvottelee ehdotuksen pohjalta seuraavaksi muiden ministeriöiden kanssa, ja hallitus linjaa budjetista budjettiriihessään syyskuun puolivälissä. Budjetti käsitellään ja hyväksytään eduskunnassa myöhemmin syksyllä.

Epävarmuus suurta

Valtiovarainministeriön mukaan epävarmuus tulevasta on suurta niin kauan, kun koronavirukseen löydetään rokote tai muu parannuskeino. Epävarmuus hidastaa ministeriön arvion mukaan talouden toipumista.

– Suomessa yksityinen kulutus on tiettyjä palveluita lukuun ottamatta toipunut nopeasti. Viennin ja investointien näkymät ovat heikommat maailmantalouden huonomman kehityksen seurauksena, tiedotteessa sanotaan.