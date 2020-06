Valtiovarainministeri Katri Kulmuni eroaa – syynä esiintymiskoulutuksesta syntynyt kohu

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni ilmoitti juuri pitämässään tiedotustilaisuudessa eroavansa hallituksesta. Hän jättää tehtävänsä valtiovarainministerinä. Kulmuni kertoo kuitenkin jatkavansa keskustan puheenjohtajana.

Kulmuni kertoi informoineensa asiassa pääministeriä.

Keskusta valitsee uuden valtiovarainministerin mahdollisimman pian.

Kulmunin saama mediavalmennus on aiheuttanut viime päivinä keskustelua. Kohua on herättänyt se, että lähes 50 000 euron laskun ovat maksaneet ministeriöt. Kulmuni on lupautunut itse maksamaan laskun takaisin ministeriöille.