Valtiovarainministeri Petteri Orpo lähtee jälleen ehdolle eduskuntavaaleihin

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähtee ehdolle kevään eduskuntavaaleihin. Orpo valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 vaaleissa, joten kuluva kausi on Orpon kolmas. Orpo on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri, ja hän on toiminut aiemmin maa- ja metsätalousministerinä ja sisäministerinä.

Varsinais-Suomen kokoomus nimesi lauantaina piirikokouksessaan yhteensä 16 eduskuntavaaliehdokasta. Orpon lisäksi ehdolle asettuvat muun muassa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen sekä kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Saara-Sofia Sirén.

Varsinais-Suomen kokoomus aikoo asettaa eduskuntavaaleihin vielä 17. edustajan, joka nimetään myöhemmin.