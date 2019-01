Valvira keskeytti yksityisen hoitokodin toiminnan Kristiinankaupungissa – syynä vakavat ongelmat

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on keskeyttänyt Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla sijaitsevan Esperi Caren pyörittämän yksityisen hoitokoti Ulrikan toiminnan. Päätös tehtiin torstaina, ja sen taustalla ovat toimintaan liittyvät epäkohdat ja ongelmat. Valvira katsoi, että asiakasturvallisuus vaarantuu vakavasti, jos toimintaa jatketaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sai Valviran mukaan lyhyellä aikavälillä vakavia, välittömään asiakasturvallisuuteen viittaavia yhteydenottoja. Yhteydenottojen vuoksi Kristiinankaupunki ja aluehallintovirasto kävivät toimintayksikössä tarkastuskäynnillä alkuviikosta.

Havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa riittämättömän hoitohenkilökunnan määrään suhteessa hoivan ja hoidon tarpeen arviointiin, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitotietojen puutteellisuuteen sekä toimintayksikön lähiesimiestyöhön, Valvira kertoo sivuillaan julkaistussa tiedotteessaan.

Helsingin Sanomien mukaan yhden asiakkaan epäillään kuolleen viime syksynä hoitovirheen takia ja kolme asiakasta on toimitettu joko terveyskeskushoitoon tai kuntoutusosastolle. Hoivakodissa on hoidettu vanhuksia ja muistisairaita.

Valviran lakimies Reija Kauppi kertoo Helsingin Sanomissa, että hoivakodissa on havaittu "vakavia laiminlyöntejä" ja siellä on ollut "akuutti kriisitilanne". Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Valvira määrää yksityisen hoivantarjoajan keskeyttämään toimintansa.

Kaupin mukaan valtakunnallisesti toimivan Esperi Caren toiminta on laajemminkin selvityksessä. Ongelmatapauksia on tullut Valviran tietoon kymmenistä eri yksiköistä usean aluehallintoviraston alueelta.