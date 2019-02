Valvira pyytää Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä selvitystä keskittämis- ja päivystysasetuksen toteutumisesta

Valvira pyytää Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä selvitystä keskittämisasetuksen ja päivystysasetuksen toteutumisesta.

Keskittämisasetuksessa tiettyjä vaativia leikkauksia keskitetään Suomen suurimpiin sairaaloihin. Päivystysasetus taas keskitti ympärivuorokautista päivystystä sellaisiin sairaaloihin, joissa on moni­alainen valmius ympäri­vuorokautiseen erikoissairaanhoitoon.

Keski-Suomessa ongelmia on aiheuttanut erityisesti keskittämisasetus, joka uhkaa siirtää useita vaativia syöpäleikkauksia Jyväskylästä Kuopioon.

Asetus ei kuitenkaan itsestäänselvästi määrää, että leikkauspaikan pitää olla yliopistosairaala. Myös vastaavan tasoinen muu sairaala on mainittu asetuksessa mahdollisena vaihtoehtona, kunhan vaativat syöpäleikkaukset keskitetään erityisvastuualueella vain yhteen paikkaan.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Kataja kertoo, että asiasta käydään erityisvastuualueella yhä neuvotteluja, eikä sopimukseen ole päästy.

– Kyllä me olemme neuvotelleet. Mutta kun meillä on osaavia ammattilaisia kummassakin paikassa, on aivan selvää, että syntyy köyden vetoa siitä, kummassako paikassa asetuksen määrittämä vaativa kirurgia säilyy, Kataja sanoo.