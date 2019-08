Valviran ylijohtaja: Vanhusten hoivayksiköissä edelleen vakavia epäkohtia – "Valvontaan ei ole suhtauduttu vakavasti"

Alkuvuonna julki tulleet epäkohdat vanhustenhuollossa eivät ole poistuneet.

– Meillä on edelleen aivan liikaa yksiköitä, joiden toiminnassa on vakavia epäkohtia, lupa- ja valvontavirasto Valviran ylijohtaja Markus Henriksson toteaa.

Viimeksi heinäkuussa Attendon Kangasalla sijaitseva hoivakoti Herttuatar sai aluehallintovirastolta 200 000 euron uhkasakon henkilöstövajeen ja lääkehoidon puutteiden takia.

Attendo tiedotti perjantaina korjanneensa virheet.

Henrikssonin mukaan monet palveluntuottajat ovat raportoineet Valviralle omista parannustoimistaan viime kevään julkisuuskohun jälkeen.

– Parannuksia on tehty ja satsattu hoidon laatuun. Suurimmassa osassa yksiköitä asiat ovat riittävän hyvällä tasolla. Mutta työtä on vielä tehtävä paljon.

Alkuvuosi opetti myös valvontaviranomaiselle, että kevyemmät toimet, kuten ohjaus tai huomautus, eivät välttämättä riitä.

– Vielä viime vuonna odotimme, että nämä olisivat vaikuttaneet. Muutokset olivat kuitenkin vain tilapäisiä tai niitä ei tehty ollenkaan. Samaan aikaan huonokuntoisten vanhusten määrä on vain lisääntynyt.

– Sitten tultiin siihen, että oli välttämätöntä ryhtyä koviin keinoihin.

Henrikssonin mukaan kelkka kääntyikin suurimmassa osassa yrityksiä. Myös kuntien järjestämisvastuuseen liittyvä valvonta on aktivoitunut.

– Kunnat ovat tehneet satoja tarkastuksia.

Henrikssonin mukaan erityisesti sosiaalihuollossa omavalvonta-asenteessa on yhä korjaamisen varaa.

Terveydenhuollossa potilasturvallisuus otetaan vakavammin.

– Tässä on ollut selkeä ero. Terveydenhuollossa asiaan on viimeisen 10–15 vuoden aikana kiinnitetty hyvin paljon huomiota. Ja kun valvontaviranomainen on antanut ohjausta, se myös otetaan vakavasti.

– Sosiaalihuollossa valvontaan ei ole suhtauduttu samalla vakavuudella.

Vanhustenhuollon lisäksi laiminlyöntejä on tullut ilmi muun muassa lastensuojelussa.

Hoivayhtiöt ovat vedonneet vaikeuksissaan työntekijäpulaan. Myös Henrikssonin mielestä tämä on juurisyy vaikeuksille.

– Suomessa on alueita, jonne on erityisen vaikea saada päteviä työntekijöitä. Kesäkaudella myös sijaispula antaa oman mausteensa.

Hallitusohjelmassa on kirjaus 0,7 hoitajan mitoituksesta asiakasta kohden. Henriksson ei suoraan ota kantaa, mikä mitoituksen tulisi olla.

– Joka tapauksessa tarvitsemme selkeitä linjauksia asiassa.

Henriksson huomauttaa, ettei pelkkä mitoituksen säätäminen riitä.

– Vaikka henkilökuntaa on määrällisesti tarpeeksi, sen on oltava myös riittävän osaavaa.

Ongelmayksiköissä käytännössä aina kyse on ollut myös johtamisen ongelmista.

– Muun muassa vastuukysymyksiä on tarkasteltava jatkossa tarkasti.

Henrikssonin mukaan tarkastuksissa on eteen tullut tapauksia, että työntekijät eivät edes tiennet, kuka heidän esimiehensä on.

– Esimiestä ei yksinkertaisesti löytynyt.