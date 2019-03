"Vangeille ja karjallekin on omat säädöksensä ulkoilusta, miksei vanhuksilla", kysyy maalaislääkäri Kiminkinen

Jokaisen vanhuksen pitää päästä kerran päivässä vuoteesta ylös ja usein myös ulos. Tätä mieltä on maalaislääkärinä tunnettu saarijärveläinen terveyskeskuslääkäri Tapani Kiminkinen, 64.

– Se ajatus pitäisi saada lakiin. Vangeille ja karjallekin on omat säädöksensä ulkoilusta, mutta vanhuksille ei. Kun vanhus laitetaan geriatriseen tuoliin, hänet voi viedä sillä vaikka torille tai Pylkön poikien konserttiin, kuten on tehtykin, Kiminkinen sanoo.

Kiminkisen 12. terveysaiheinen kirja, ikääntymistä ja vanhustenhoitoa käsittelevä Täyttä elämää. Lisää laatua seniorivuosiin julkaistiin tiistaina keskelle kuumana käyvää keskustelua vanhustenhoidon epäkohdista.

Kiminkisen mielestä hoidossa on menty hyvään suuntaan verrattuna siihen, että vielä viime vuosikymmenelläkin vanhuksia makuutettiin vuodeosastoilla.

– Ihmiset menettivät siellä kaikki aistinsa eivätkä voineet nostaa päätään ylös. Se oli ihan karmeaa. On valtava edistysaskel, että nyt vanhuksia yritetään hoitaa kodinomaisesti ja antaa heille aktiviteetteja, Kiminkinen sanoo.

Ongelmana on Kiminkisen mukaan nyt se, että hoivakotien asukkaat ovat entistä huonokuntoisempia. Useimmilla on pitkälle edennyt muistisairaus, ja vain harvat pystyvät liikkumaan itsenäisesti. Siksi hoitajia tarvitaan lisää.

Kiminkinen kannattaa lakiin kirjattavaksi vähimmäismitoitukseksi 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti perälaudaksi hoivapalvelujen tuottajille.

– Pitää myös määritellä tarkasti, miten hoitajamäärä lasketaan. Nyt avi, kunnat ja hoivayritykset tuntuvat laskevan mitoitukset eri tavoilla, Kiminkinen toteaa.

Kiminkisen mukaan asukkaan kannalta on aivan sama, kuka hoivakodin omistaa, jos sitä johdetaan hyvin, ammattitaitoisia hoitajia on riittävästi ja heidän asenteensa on hyvä.

– Mutta yhteiskunnallisesti ei ole viisasta, jos liian suuri prosentti hoivakodeista on isojen firmojen omistuksessa. Vapaa markkina soveltuu varsin huonosti sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koska siinä tahtovat köyhimmät ja heikoimmat jäädä jalkoihin, Kiminkinen sanoo.

Sote-uudistuksessa valinnanvapaus arveluttaa Kiminkistä. Siitä huolimatta hän toivoo, että uudistus menisi eduskunnassa nyt läpi.

– Korjattakoon sitä sitten jatkossa, hän sanoo.

Paljon rahaa ja kärsimystä säästyisi Kiminkisen mukaan, jos sairaanhoitoa hoivakodeissa parannettaisiin.

– Jokaisella hoivakodilla pitäisi olla vastuulääkäri, joka tuntee asukkaat ja on minimissään virka-aikana hoitajien tavoitettavissa. Jos lääkärit lisäksi kävisivät hoivakodeissa tekemässä pieniä toimenpiteitä ja hoitajia koulutettaisiin esimerkiksi vaihtamaan virtsaletkuja, vanhuksia hoitajineen ei tarvitsisi kuljettaa niin paljon päivystysvastaanotoille kuin nyt tehdään, Kiminkinen sanoo.

Näin toimitaan Saarikan alueella ainakin niissä hoivakodeissa, jotka Kiminkinen on vapaaehtoisesti ottanut vastuulleen. Hän tosin on hoitajien tavoitettavissa ympäri vuorokauden ja on mielellään mukana hoivakodeissa myös potilaiden saattohoidossa.

Kiminkinen muistuttaa, että jokaisen kannattaa yrittää vaikuttaa omaan vanhuuteensa jo keski-iässä muun muassa liikkumalla ja syömällä terveellisesti.