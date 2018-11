Vanhanen gps-häirinnästä: On tärkeää kertoa Venäjän suuntaan, ettei tällainen ole hyväksyttävää

Suomen on erittäin tärkeää reagoida gps-häirinnän tekijäksi arvioidun Venäjän suuntaan, sanoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.).

– Gps:n käyttöala on hyvin laaja. Tämä on ajattelematonta toimintaa, että sotilaallisiin harjoituksiin mahdollisesti liittyen aiheutetaan riskitilannetta ja yhteiskunnan toiminnan häiritsemistä. Sitä ei vain voi sietää, Vanhanen sanoi STT:lle torstai-iltana.

Ulkoministeriön mukaan gps-signaalin häirintä Naton Trident Juncture -sotaharjoituksen aikana tuli Venäjän alueelta. Ministeriö kertoi torstai-iltana, että Suomi pitää Norjan tekemiä havaintoja signaalihäirinnästä luotettavina.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun gps-signaalia on häiritty ainakaan näin laajassa mittakaavassa ja kaikkien tieten.

– Ensimmäisellä kerralla on erittäin tärkeää, että reagoidaan myös nyt Venäjän suuntaan, kun on arvioitu, että se on tekijä, Vanhanen sanoi.

Venäjälle on hänen mukaansa selvästi ilmaistava, ettei gps-signaalin häirintä ole hyväksyttävää.

– On tärkeää, että tähän löydetään sopiva tapa reagoida ja kerrotaan selvästi, että tällainen ei käy eikä ole hyväksyttävää.

Vanhanen korostaa, että keskeinen toimija asiassa on kuitenkin valtionjohto, ei hänen johtamansa eduskunnan ulkoasiainvaliokunta.

– Totta kai olemme kiinnostuneita tästä, mutta kyllä valtionjohto on tässä toimija ja he ovat nyt tähän jo selvästi reagoineet kiitettävällä tavalla.

Selvitys Soinilta tulossa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan on määrä saada ensi viikolla suullinen lisäselvitys gps-häirinnästä ulkoministeri Timo Soinilta (sin.).

– Ulkoministeri tulee matkojensa jälkeen antamaan tarkemman suullisen infon, Vanhanen kertoi.

– Tämä ei ole (tapaamisen) ainoa aihe. Meillä on useita aiheita, joista hän tulee antamaan ajankohtaisinfon, ja tämä on myös liitetty siihen.

Ulkoasiainvaliokunta sai ulkoministeriöltä kirjallisen muistion gps-häirintäasiaan liittyen jo tiistaina.

– Se enemmän kävi tätä tällaista gps:n merkitystä, mihin kaikkeen siihen liittyvä häirintä voi yhteiskunnassa ulottua ja tämäntyyppisiä taustoja, Vanhanen kuvailee muistiota, joka ei ole julkinen.

Vanhasen mukaan gps-signaalilla on merkitystä lentoliikenteen lisäksi esimerkiksi laivaliikenteeseen, älyliikenteeseen sekä sähköverkkojen toimintaan.

Hän sanoo, että tiedot gps-häirintätapauksesta ovat tarkentuneet alkuviikon muistion jälkeen.

– Se (muistio) on hyvin aikaisessa vaiheessa kirjoitettu. Siinä ei ollut niin paljon kuin tässä (ulkoministeriön torstain) ulostulossa.

