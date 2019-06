Vanhoja botuja, krääsäveduja ja muita helvetin risuja.

Näin kuvaillaan juhannuskokon rakennusaineksia Arvo Turtiaisen entisajan juhannusta kuvaavassa Stadin Arskan juhannus -runossa, joka on julkaistu vuonna 1962.

Runo kiteyttää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkijan Juha Nirkon mukaan hyvin sen, mikä on ollut vanha käytäntö juhlatulia pystyyn pykätessä.

– Tervattuja veneitä ja jätepuuta – mitä itse kullakin on ollut tarjota. Jos vaikkapa työkalusta on mennyt varsi poikki, niin se on saatettu tuoda kokkoon, Nirkko tietää.

Erilaisia maanviljelysvälineitä on poltettu kokoissa myös symbolisessa mielessä – ei vain siksi, että on käytännöllistä polttaa rikki menneet kalut. Kun juhlatulille tuoltiin aurojen ja kuokkien varsia tai risukarhia, sillä uskottiin olevan vaikutusta tulevan sadon onnistumiseen. Työkalujen lisäksi kokoissa on poltettu olkia ja viljaa.

Kun kokko oli palanut ja tuhkat olivat jäljellä, tuhkaa kylvettiin kasvimaalle tai viljapellolle.

Kun kokolle tuotiin jalkajousen puuosia tai nuolia, tavoiteltiin puolestaan metsästysonnea.

Kylän yhteisen kokon rakentaminen on ollut ennen kaikkea kaikkien velvollisuus, normi.

Näin tuotiin oma rikka rokkaan, mutta eritoten rakennusainesten tuomisella on ollut symbolinen merkitys. Kun jokainen osallistui, juhannuskokko symboloi kylän yhteisöllisyyttä ja keskinäistä riippuvuutta.

On täysin mahdollista, että liekkien nieluun on viskattu myös esineistöä, jota ei ole aikanaan arvostettu, mutta joka olisi nykyisen näkemyksen mukaan arvokasta.

Antiikkialan asiantuntija, Antiikkia, antiikkia! -ohjelmasta tuttu Wenzel Hagelstam pitää todennäköisenä, että sotien jälkeen kokkoihin on pantu esimerkiksi vanhoja, tummia huonekaluja. Talonpoikaisantiikkia myös myytiin paljon Ruotsiin.

– Sota oli ollut niin rankkaa aikaa, ihmiset halusivat eroon vanhasta. Kaiken piti olla vaaleaa, ja tummista huonekaluista pyrittiin eroon. Se oli henkinen juttu, ja tapahtui vain meillä.

Hagelstam aloitti ammatissaan vuonna 1973. Taloissa Pohjanmaalla kiertäessään hän pani merkille, että jos talon vanhat huonekalut oli säilytetty, ne oli viety pois silmistä.

– Tilalla olivat nahkasohvat, Hagelstam naurahtaa.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että erittäin arvokasta esineistöä on tuhottu eri tavoin. Maalla tavaraa on saatettu polttaa, kaupungeissa tavaraa on viety kaatopaikoille.

– Jopa 1600-luvun taulu on löydetty kaatopaikalta, Hagelstam kuvaa tekoja, joita on tehty silkkaa ymmärtämättömyyttä.

Lähteenä käytetty myös Matti Sarmelan Suomen Perinneatlas 2:ta (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007) sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhannuksenviettoon liittyviä kuvauksia ja historiaa.

Muitakin juhlatulia kuin juhannuskokko

1. Laskiaisvalkeat

Laskiaisvalkeat on lasten juhlatuliperinne. Juhlatulet on viritetty oljista ja risuista jäälle tai pellolle laskiaistiistaina tai laskiaissunnuntaina, ja tapahtumassa on myös laskettu mäkeä ja tanssittu.

Laskiaisvalkeita on poltettu Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjamaan rannikkoalueella.

2. Pääsiäisvalkeat

Pääsiäisvalkeilla on poltettu olkia ja tervatynnyreitä pahan – ennen kaikkea noitien – karkottamiseksi Pohjanmaalla. Valkeita pidettiin aukeilla paikoilla kylien ulkopuolella ja samalla pidettiin meteliä ja ammuskeltiin.

3. Helavalkeat

Helavalkeille on kokoonnuttu etenkin helatorstaina ja helluntaipyhinä, toisinaan myös vappuna. Lounais-Suomessa ja Inkerissä tunnettu tapahtuma oli nuorten kulttuuria, ja tulille tuotiin samanlaisia polttoaineksia kuin kokolle – kaikkea veneistä peltotyökaluihin. Myös ohjelmanumerot ovat olleet samantyyppisiä: laulua, tanssia ja ulkoleikkejä.

4. Mikkelintulet

Mikkelintulia kutsutaan myös kekrituliksi, ja niitä on poltettu satokauden päätteeksi.

Perinne on elänyt Kymijokilaaksossa. Roihuamaan pantiin ainakin olkia mutta myös perunanvarsia. Ohessa siemailtiin olutta ja paistettiin nauriita tuhkassa.

Kekritulien polttopäivään liittyy viimeisenä olemisen vältteleminen kaikessa päivän aikana. Jos esimerkiksi heräsi viimeisenä tai haki karjan viimeisenä laitumelta, sai nimityksen kekri, kekrivaari tai köntys.

5. Huutokokot

Huutokokkoja on poltettu Saimaan saarissa, joissa on pidetty karjaa ja haluttu taata niiden rauha.

Tapahtuman tarkoitus oli karkottaa pedot loitolle. Kokolla pidettiin meteliä muun muassa ampumalla, puhaltamalla torveen ja hakkaamalla kattilankansia yhteen. Samalla huudettiin "Pois sudet Pohjanmaalle!" Ajankohdaksi valikoitui yleensä Yrjön päivän tai vapun vastainen yö. Yrjön päivä on ollut Karjalassa perinteinen karjan uloslaskupäivä.

Matti Sarmela: Suomen perinneatlas 2 (SKS, 2007)

