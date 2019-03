Vanhusten hoitokoteihin on tehty satoja tarkastuksia – erittäin vakavia tapauksia löytynyt joitakin kymmeniä

Kunnat ovat hoivakoteja koskevan kohun aikana tehneet muutamia satoja tarkastuksia vanhusten hoitokoteihin, kertoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ylijohtaja Markus Henriksson. Erittäin vakavia tapauksia on löytynyt joitakin kymmeniä.

Tarkkaa määrää tarkastuksista Henrikssonilla ei ole tiedossa, koska niitä tekevät ensisijaisesti kunnat, jotka vastaavat palvelujen järjestämisestä.

– Kunnat ovat tehneet joko oma-aloitteisesti tai aluehallintovirastojen määräyksestä hyvin paljon tarkastuksia, Henriksson sanoo.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Myllärinen kertoo, että kunnat ovat tehostaneet valvontaansa.

– Kohu on aiheuttanut mittavan lisääntymisen valvonnassa, Myllärinen sanoo.

Henrikssonin mukaan tarkastuksia tehdään usealla tasolla. Palveluja tarjoavien laitosten pitää itse valvoa toimintaansa. Seuraavaksi tulee kuntien valvonta ja sitten valvontaviranomaisten eli aluehallintovirastojen ja Valviran valvonta.

Henriksson kertoo, että Valvira on tehnyt yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa joitakin kymmeniä tarkastuksia.

Vanhustenhoito on noussut esille, kun lukuisissa yksityisten yritysten hoitolaitoksissa on ilmennyt vakavia puutteita. Viimeksi esiin on noussut hoivayhtiö Attendon hoivakoti Siilinjärvellä Pohjois-Savossa.

Attendo kertoi tiistaina, että se keskeyttää osittain tehostetun palveluasumisen hoivakoti Vänrikissä. Kaikki 21 vanhusta siirtyivät keskiviikkona Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin asumisyksiköihin.

Tarkastukset tehdään riskien perusteella

Henrikssonin mukaan tarkastuksia on tehty sen perusteella, minkälaiseksi riski arvioidaan eri yksiköissä. Tiedot eivät ole sen vuoksi kattavia.

– Meillä on riskitietoa, missä yksiköissä saattaisi löytyä epäkohtia. Merkittävässä osassa niistä todella löytyy epäkohtia, jotka pitää korjata, hän kertoo.

Myllärisen mukaan Valviran ja aluehallintovirastojen resurssit hoitaa valvontaa ovat pienet. Sen sijaan jokaisessa kunnassa on nimetty vastuuhenkilö.

– Miten paljon valvontaa tosiasiallisesti tehdään vaihtelee kunnittain, koska esimerkiksi yritysten määrä vaihtelee paljon, hän kertoo.

Paljon moitteettomia hoivakoteja

Henriksson arvioi, että Suomessa on paljon hoivakoteja, jotka toimivat hyvin. Myös riskiperusteisissa tarkastuksissa on löytynyt moitteettomia yksiköitä.

Hänen mukaansa tarkastukset ovat viimeisen puolentoista kuukauden aikana painottuneet yksityisiin hoitokoteihin. Ongelmia on kuitenkin ollut myös julkisen sektorin ylläpitämissä laitoksissa. Tarkkaa vertailutietoa ei kuitenkaan ole.

Myllärinen kertoo, että kuntien itsensä hoitamissa yksiköissä ei ole ulkopuolista valvontaa. Kunnat tekevät itse omavalvontaa koskevia ohjelmia.