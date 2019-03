Vanhusten omaisuuteen koskeminen kuumottaa: "Jätettävä vähintään käyttövara"

Vanhusten määrän kasvaessa yhä kuumempi sosiaalipoliittinen kysymys on, mistä hoivaan löytyvät rahat.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja, professori Juha Hämäläisen mielestä tästä pitäisi käydä perusteellinen poliittinen keskustelu.

– Toistaiseksi keskustelua on käyty lähinnä vain vanhustenhoidon huonosta laadusta. Seuraava askel on keskustella järjestelmän rahoittamisen periaatteesta ja etiikasta.

Julkisuudessa on jo noussut esiin äänenpainoja, joiden mukaan vanhuksen omaisuus tulisi huomioida asiakasmaksujen määräytymisessä.

Nykyisessä palvelumaksujärjestelmässä kunnallisen järjestämisvastuun piirissä olevan vanhuksen omaisuus ei vaikuta maksujen suuruuteen; vain tulot vaikuttavat.

– Vanhukselle on jätettävä tilille vähimmäiskäyttövara. Kaikki muut tulot voidaan käyttää palvelujen kustannuksiin. Varat eivät yleensä riitä, joten loput maksetaan yhteiskunnan kukkarosta.

Asia on toinen, jos vanhus ostaa palvelunsa suoraan yksityiseltä palvelujen tarjoajalta ohi kunnallisen järjestämisvastuun. Silloin hän maksaa kaiken omasta pussistaan suoraan yritykselle ja realisoi halutessaan omaisuuttaan.

Rahoituskeskustelu on haasteellista, sillä siinä joudutaan ottamaan kantaa oikeudenmukaisuuteen.

– Minkä järjestelyn katsotaan toteuttavan parhaiten oikeudenmukaisuutta? Siihen ei ole yksinkertaista ratkaisua, huomauttaa Hämäläinen.

Asia on viime kädessä poliittisten päättäjien ja lainsäätäjien käsissä.

Hämäläisestä vanhuksen omaisuuteen ei pitäisi kajota hoivan maksamiseksi.

– En pidä oikeudenmukaisena sitä, että yksityisen kansalaisen omaisuus siirtyisi hoivan tuottajille eli yhä useammin hoivayritysten osakkaiden omistajille. Se ei ole toivottavaa.

Tähän vastapallona joku voi huomauttaa, pitääkö yhteiskunnan varoja käyttää siihen, että vanhuksen perijät saavat isomman perinnön.

– Eli tämä kysymys koskettaa myös meidän perintöjärjestelmäämme.

Jos omaisuus vaikuttaisi hoivamaksuihin, vaikuttaisi se väistämättä ihmisten käyttäytymiseen.

– Ei se ainakaan kannustaisi säästämään, vaan mieluummin tuhlaamaan niin paljon kuin pystyy, sillä yhteiskunta on lakisääteisesti joka tapauksessa sitoutunut turvaamaan hoivan. Siitä seuraisi myös monimutkaisia omaisuuden suojaustoimia.

Euroopassa monessa maassa vanhusten hoivajärjestelmä perustuu lasten vastuulle.

– Jos meillä mennään lasten kukkaroille, olisi se selkeästi ristiriidassa pohjoismaisen hyvinvointimallin periaatteiden kanssa.

Kysely: Pitäisikö vanhuksen omaisuutta käyttää hoivamenoihin?

Kustannuksista keskustelun paaluttaa Hämäläisen mukaan Suomen perustuslaki, joka edellyttää ihmisarvoisen elämän turvaamisen.

– Se on todella merkittävä määritelmä, joka tuo eettisen puolen hoivakeskusteluun. Nythän taloudellisen hyödyn näkökulma on noussut ihmisarvon yläpuolelle ja suorastaan turmelee koko arvoperustan ja hoivan eetoksen. Ihmistä katsotaan vain kustannustekijänä tuotantotalouden opein. Tämä on vastoin meidän perustuslakiamme ja kansalaisten perusoikeuksia.

Hämäläisellä ei ole antaa vastausta siihen, mistä rahat otetaan lisääntyvään hoivan tarpeeseen.

– Yhteiskunta on sitoutunut ihmisarvoiseen hoivaan, joten jostakin ne on otettava!