Vanhustenhoidon kriisi hallitsi vaalipaneelia Jyväskylässä – näin puolueiden puheenjohtajat vastasivat kysymyksiin aktiivimallista ja kiintiöpakolaisista

Perjantai-illan uutinen Alavudella vakavien puutteiden vuoksi suljetusta yksityisestä hoivakodista näkyi Jyväskylän Talven suuren vaalipaneelin asialistassa. Vanhustenhoito hallitsi puolueiden puheenjohtajien keskustelua.

Kokoomus on jäänyt viime päivien keskustelussa yksin vastustamaan hoitajamitoituksen säätämistä vähintään 0,7 hoitajaan yhtä hoidettavaa kohti. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpolta kysyttiin Jyväskylässä, oliko uutinen Alavuden hoivakodin sulkemisesta saanut puolueen muuttamaan linjaustaan.

Ei ollut.

– Hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään ei ratkaise tätä ongelmaa. Haluamme lakiin velvoittavan mallin, joka sitoo laitokset tiettyyn hoitajien määrään, mutta tämän määrän pitää perustua hoidettavien tarpeisiin.

Muut paneeliin osallistuneet eduskuntapuolueet ilmoittivat kannattavansa hoitajamitoituksen asettamista 0,7:ään, joten kokoomus jäi kantoinen jälleen yksin. Orpo kuitenkin vakuutti moneen otteeseen olevansa vanhustenhoidon tilasta yhtä huolissaan kuin muutkin ja kannattavansa hoitajien määrän lisäämistä. Hänellä oli myös kitkerä viesti yksityisille hoitokodeille.

– Ei voi hyväksyä sitä, että joku pyrkii maksimoimaan tulosta meidän vanhustemme kustannuksella.

Puolueiden kärkinimet kohtasivat Jyväskylässä suuressa vaalipaneelissa – katso keskustelu videotallenteena

Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että vanhustenhoidon ongelmat eivät ratkea hoitajamitoitusta säätämällä. Ilman vastaväitteitä peräänkuulutettiin tiukempaa valvontaa ja kovempia sanktioita laiminlyönneistä. Hoitotyön houkuttelevuutta ja kuntien osaamista hankinnoissa haluttiin parantaa.

– Myös hoidon laadullisia kriteerejä täytyisi nostaa. Hoitajamitoituksen nostamisella voidaan ohjata sitä, paljonko hoitajia hoivakodeissa on, mutta tärkeää on myös muun henkilöstön riittävä määrä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson painotti.

Mutta mistä rahat? Hoitajien palkkaamiseen tarvitaan rahaa, ja väestö vanhenee. Paneelissa muistutettiin Jyväskylän laskelmista, joissa nykyisen kaltaisten palvelujen säilyttämiseenkin tarvitaan lähivuosina kymmeniä lisämiljoonia.

– Kunnilla tai kuntayhtymillä on liian vähän resursseja niille annettujen vastuiden kantamiseen. Yksityisillä toimijoilla taas on vahva intressi rahastaa kuntia niin paljon kuin mahdollista ja tuottaa palveluja niin halvalla kuin mahdollista, kiteytti perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

SDP:tä edustanut varapuheenjohtaja Sanna Marin korosti, että vanhustenhoidon tason kohentamista ei saa jättää yksin kuntien maksettavaksi.

– Valtion pitää kantaa vastuu resursseista. Valtionosuuksia pitää nostaa, kun puhutaan vanhustenhoidosta.

Entä mistä resurssit valtiolle? Rahaa eri puolueiden edustajat löysivät sieltä, mistä se itse kullekin ideologisesti parhaiten sopi. SDP ja vasemmistoliitto kiristäisivät verotusta, vihreät leikkaisi yritystukia, perussuomalaiset säästäisi maahanmuutosta, ja kokoomus, siniset, RKP ja kristillisdemokraatit painottivat työllisyyden nostoa ja kulutusverojen merkitystä.

Keskustan kanta jäi kuulematta, sillä varapuheenjohtaja Katri Kulmunia kuljettaneen junan matka katkesi veturin rikkoutumiseen. Pääministeripuoluetta paneelissa edustanut Kulmuni ehti paikalle taksilla siinä vaiheessa, kun keskustelu vanhustenhoidosta oli juuri päättynyt.

Paneelin toiseksi pääaiheeksi nousi työllisyys. Hallitukselle annettiin tunnustusta työllisyystavoitteen täyttymisestä oppositiota myöten ja suunnattiin yksimielisesti tavoite kohti 75:tä prosenttia. Vain vasemmistoliiton Andersson oli varauksellinen.

– On maita, joissa on korkea työllisyys mutta julkinen talous ei silti ole tasapainossa ja työtä tekeviä köyhiä on paljon. Työllisyyttä edistettäessä on samalla huomioitava työelämän laatu.

Kokoomuksen Orpo varoitti, että 75 prosentin työllisyysaste voi poliittisesta tahdosta huolimatta olla vaikea saavuttaa.

– Maailmantalouden suhdanne on kääntymässä, joten talouskasvu hidastuu. On myös niin, että helposti työllistettävät ovat jo löytäneet töitä ja nykyisistä työttömistä osa ei ole työkykyisiä.

Työperäinen maahanmuutto ei herättänyt puheenjohtajien joukossa suuria erimielisyyksiä. Keskustan Kulmuni tiivisti myös monen muun puheenvuoron sisällön.

– Ulkomaista työvoimaa tarvitaan, mutta kotimaassakin on vielä tehtävää.