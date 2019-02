Vanhustenhuollon lääkehoitosuunnitelmia on jopa kopioitu netistä, vaikka niiden pitäisi olla yksikkökohtaiset

Lääkitysturvallisuudessa on puutteita monessa vanhustenhuollon yksikössä. Esimerkiksi lääkehoitosuunnitelmia on tehty suoraan esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan, vaikka suunnitelmassa pitäisi pohtia oman yksikön erityispiirteitä.

– Tämän hetken kokemuksen mukaan voin sanoa, että se on hyvin yleistä, kertoo ylitarkastaja Mervi Tiri Valvirasta.

Lääkitysturvallisuuden auditoija, farmaseutti Maria Mäkelä Lääkehoidon turva -yrityksestä sanoo, että joskus suunnitelmaa on jopa kopioitu netistä.

– Suunnitelmat tehdään usein viranomaisia varten eikä mietitä asiaa oman yksikön kannalta tai tunnisteta riskejä.

Mäkelän mukaan suunnitelma on monessa paikassa myös jäänyt päivittämättä tai uudet työntekijät siihen perehdyttämättä. Mäkelän kokemukset ovat yrityksistä, jotka ovat tilanneet maksullisen auditoinnin eli haluavat saada asiat kuntoon.

Valvovaa viranomaista edustava Tiri pitää olennaisena kysymyksenä sitä, toimitaanko hoivayksikössä suunnitelman mukaisesti.

– Suunnitelman jalkauttamisessa käytäntöön on puutteita.

Puutteita myös toteutuksessa

Puutteet suunnitelmassa ovatkin Valviralle merkki puutteista myös toteutuksessa.

– Lääkehoitosuunnitelma on nimenomaan yksi osa asiakasturvallisuuden varmistamista. Jos sitä ei ole viety yksikkötasolle eikä mietitty riskejä ja ylipäätään lääkehoitoon liittyviä toimintatapoja, yksikössä todennäköisesti toimitaan monella eri tavalla, kertoo Mervi Tiri.

Lääkehoitosuunnitelmassa pitäisi käydä läpi esimerkiksi sitä, miten varmistetaan, että kukin asiakas tai potilas saa oikeat lääkkeet oikealla tavalla. Tiri kertoo, että puutteellinen lääkehoitosuunnitelma on monen lääkitysvirheen taustalla.

Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan lääkitysvirheet aiheuttavat merkittävän osan kaikista hoidon haitoista.

Valvirankin tietoon on tullut tapauksia, joissa potilas on lääkitysvirheen vuoksi kuollut tai sairastunut vakavasti. Yleensä vakavimmat seuraukset aiheutuvat Tirin mukaan siitä, että potilas on saanut toiselle tarkoitettua lääkettä.

Kun virhe sattuu, se olisi Maria Mäkelän mukaan tarpeen käydä järjestelmällisesti läpi syyllistämättä virheen tehnyttä työntekijää. Tässäkin olisi hänen mukaansa paljon parantamisen varaa.

– Pitäisi miettiä, miten prosesseja pitäisi parantaa, ettei tällaista pääsisi sattumaan. Yleensä vika löytyy toimintatavoista ja ohjeista sekä perehdytyksestä.

Lääkkeitä antavat joskus kouluttamattomat

Vanhusten lääkehoidossa on Tirin ja Mäkelän mukaan muitakin puutteita. Lääkkeitä ei esimerkiksi aina säilytetä turvallisesti eivätkä henkilöstön lääkeluvatkaan kaikissa paikoissa ole kunnossa. Joskus lääkkeitä jopa jakavat työntekijät, joilla ei ole sote-alan koulutusta tai lupaa.

Koulutetut lähihoitajatkin tarvitsevat erillisen luvan esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden annosteluun. Valmiiksi annosteltuja lääkkeitä saavat lääkärin kirjallisella eriyisluvalla antaa myös muut kuin hoitajat. Kirjallisen luvan lisäksi edellytetään lääkehoidon opintoja ja osaamisen varmistamista.

– Lääkehoitoon kouluttamattoman henkilöstön osallistuminen lääkehoitoon ei lähtökohtaisesti ole suositeltavaa, Tiri kuitenkin linjaa.

Mäkelän ja Valviran mukaan suuri osa toimijoista hoitaa asiat hyvin.